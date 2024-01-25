芝市長停設移民收容所 伊州長深表關切

芝市數十個移民收容所人滿為患，華埠附近皮爾森區的收容所外，經常可見許多移民聚集。(特派員黃惠玲／攝影)

原本對尋求庇護移民 張開雙手的芝加哥市市長強森，正在改變處理數以千計湧入芝城 移民的方法，他日前告訴芝市議會成員，該市將不再設立新的收容所。之前因為安置移民問題與強森存在分歧的伊利諾州州長普立茲克，則再次對強森處理移民安置的方式表示不滿。

強森上周五以小組會議形式告訴芝市區長，新的移民收容所花費太多，從2022年8月以來，芝市已有超過3萬4000個移民抵達，強森也在會議中確認，芝市從去年12月22日起，就已經暫停設置新的收容所，目前強森轉向讓教堂、個人為移民提供安置床位。

數據顯示，截至1月16日，該市有28個收容所在運營，共有1萬4967名移民居住在這些收容所，其中超過5000個移民是未成年人，而到1月16日為止，芝市收容所的可用床位為零，但仍需要216個單人床位才能滿足需求。

為了控制收容所人數，強森去年11月下旬推出新的政策，限制移民居住在收容所的天數為60天。該計畫本來在1月起開始執行，但後來因為芝城酷寒，落實日期已經延至2月1日，估計屆時將有7800多位移民將收到驅逐通知。

普立茲克對於強森停止設立新收容所的決定「深表關切」。普立茲克說，這樣的作法存在缺陷，「市府沒有告訴州府，他們希望把資源用在哪裡建造新的收容所，因此我們就無法提供幫助。」

強森辦公室回應州長說法時表示，普立茲克及州府有權在伊州 任何城市資助、建立及運營收容所。市長辦公室稱，芝市承擔了這些移民抵達者的全部任務，幾乎收容了送到伊州的所有尋求庇護者。