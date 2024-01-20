行李箱命案 芝女謀害母親判囚26年

芝加哥女子希瑟‧麥克2014年帶母親到印尼峇里島旅遊，卻夥同男友殺害母親；她在印尼服刑七年後於2021年返回芝加哥，現將面臨美國司法進一步制裁。圖為麥克2015年在印尼出庭時的照片。(美聯社)

曾引起高度關注的「行李箱謀殺案」日前宣判，為了圖謀母親的150萬信託基金，竟夥同男友將媽媽殺害的芝加哥 女子希瑟‧麥克(Heather Mack)，由法官宣布監禁26年。

法官肯尼利(Matthew Kennelly)說，這是一起殘酷、有預謀的犯罪，除了判處監禁外，他還命令麥克必需支付26萬2708的賠償金以及5萬元的罰款。

2014年僅18歲的麥克與男友共同謀殺了母親希拉‧馮‧魏斯(Sheila Von Wiese)，麥克在犯案後由印尼 當地執法機構關押服刑，2021年被驅逐回到美國，隨即在芝加哥拘留了兩年多，麥克的律師李奧納德(Michael Leonard)說，現年28歲的麥克，在扣除之前於印尼、芝加哥分別監禁的年數後，預計仍要在監獄 裡待20年。

死者的弟弟比爾.魏斯(Bill Wiese)在庭上要求法官肯尼利對外甥女判處最高刑期，因為她從未表現出悔意。在法官宣判前，穿著橘色囚服的麥克在母親的兄弟姐妹前哭著道歉，她說，沒有任何藉口辯護自己試圖傷害了母親，「我想念她，也愛著她。」

去年6月麥克承認密謀殺害母親罪名，盼藉由認罪協議避免終身監禁；麥克於2014年帶母親至印尼峇里島旅遊，期間夥同男友謝佛(Tommy Shaefer)在旅館用水果盤毆打母親致死，男友行凶當時，麥克還捂住了母親的嘴。

檢察官說，麥克及謝佛已經密謀殺害魏斯好幾個月，動機為獲得母親的150萬元信託基金，兩人殺害魏斯後，把屍體裝進行李箱準備搭乘計程車逃逸。

凶案發生前，麥克與母親定居在芝加哥郊區的橡樹公園市，犯案後，印尼法院判處麥克10年徒刑，麥克在獄中生下女嬰，服滿七年刑期後，麥克被驅逐回到美國，她一抵達芝加哥歐海爾機場，就被此間執法人員逮捕，六歲的女兒後來託付給一位親戚照顧。

謝佛在印尼被判18年監禁，目前仍在當地服刑。謝佛如被驅逐返美，將面臨謀殺罪指控。