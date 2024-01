芝加哥佛光青年 多元宗教攜手向前 祈願世界和平

芝加哥佛光山、芝加哥協會集體創作,與不同宗教族裔團體共同舉辦「多元宗教世界和平祈福法會」。

芝加哥 佛光青年代表佛教,新年伊始祈願世界和平。1月7日芝加哥佛光山作為唯一佛教代表,與天主教、基督教、伊斯蘭教、猶太 教、印度教、錫克教、巴哈伊教、北中大學、一神論教會等20多個不同宗教族裔團體共同舉辦「多元宗教世界和平祈福法會」,超過350人齊聚一堂,共襄盛舉。

「Be the Light」芝加哥佛光山、芝加哥協會集體創作。佛光青年分團團長Celine Wang與多元宗教的代表一起,共同發出「我選擇成為光明」(Choose to be the Light)的聯合宣言,以光明照亮黑暗的角落!幹部Alysha Haverkos和Karen Wang代表為大家介紹佛光山、佛光青年分團、和「三好」的意義,佛光青年分團更獻上《三好歌》,鼓勵與會者以清淨身口意的實際行動,從自身做起,推動社會和諧,世界和平。

芝加哥佛光山住持永瀚法師表示:「對眾生的慈悲關懷,來自於一顆純淨與無私的心。」感謝每個團體精心的準備,讓年輕人有機會與大眾結緣。英文分會會長Steve Haverkos 說:「在這個動蕩的年代,此次活動是對團結和慈悲的一個很大的嘗試。對我來講是看到年輕人越來越清楚知道,他們必須積極參與,實現他們的理想。芝加哥佛光青年分團展現了我們的青年,是可以如何改變世界的! 」

監寺有恆法師提到:「雖然芝加哥佛光山每年都與當地的,但是今年的意義非凡,幾乎每位代表都是優秀的青年,說明信仰傳承的重要性。」協會會長王克英讚歎到:「芝加哥青年分團在今年的多元宗教祈福活動中的表現非常精彩!充分展現佛光青年的活力,歌聲唱出對未來充滿希望,對三好運動融入生活,充滿信心。」

青年分團的王迪偉表示:「此次活動是宗教交流的最佳體現,日後青年們會繼續向外拓展,服務社會。」副團長Karen非常歡喜地與不同宗教的朋友們建立深厚的友誼。秘書Bea Haverkos表示,她感受到愛與包容,特別是處在現在這樣的一個時期!團員Isabella Feng說:「我們的節目不同於其他團體的文藝表演,但是最具意義給人信心、給人歡喜。」

Celine會後萬分激動地說:「當看到和聽見不同宗教以各自的舞蹈及音樂來表達了他們對世界和平的願景,我們芝加哥青年分團在舞臺上充滿無限動力地表演著《三好歌》,希望為在黑暗裏徘徊的人送上光明。」Alysha為佛光青年分團感到非常的自豪!

第二分會副會長倪碧琳師姐說:「身旁的觀眾都情不自禁的鼓掌,讚歎佛光青年們的活力與熱情,紛紛拿出手機錄影分享個大家。」協會督導周邁平表示:「今年芝加哥青年分團穿著紅色搭配白色字體的醒目團服,以《三好歌》帶動唱,象徵著信仰與傳承。若是人人都能力行佛光山開始祖師星雲大師 提倡的『三好、四給、五和』;各宗教之間透過交流平等對待,融合相處,未來可期!」(人間社郭雲供稿/陳琳娜攝影)