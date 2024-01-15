流產胎兒沖馬桶 俄州婦被控虐屍 大陪審團裁決不起訴

俄州特倫布爾郡(Trumbull County)法院。(特倫布爾郡書記官辦公室)

將流產的胎兒沖入馬桶算不算刑事「虐屍」罪？俄亥俄州 一個大陪審團，日前對一名在家處理流產胎兒而面臨刑事指控的婦女，做出不予起訴的裁決。

俄州特倫布爾郡(Trumbull County)檢察官辦公室表示，大陪審團拒絕以「虐待屍體罪」起訴沃倫市(Warren)的婦女居民瓦特斯(Brittany Watts，34歲)，由於全國各州都正在制訂新的生殖保健法，這起有關孕婦全義的案件引起了全國高度關注。

沃倫市檢察官主張，瓦特斯流產後，將22周大的胎兒沖入馬桶，然後若無其事的離開了家，實屬犯罪行為。瓦特斯的律師對此表示，瓦特斯沒有犯罪紀錄，驗屍結果顯示胎兒在子宮內就已經死亡，且鑑定胎兒死前並沒有受傷。該案經過一名市級法官判定有理由對瓦特斯進行審判，因此該案轉由大陪審團審理。

法院文件顯示，瓦特斯在流產前幾天，曾兩次前往克利夫蘭市東南方60哩的天主教醫院Mercy Health-St. Joseph's Hospital就診，根據她的病例，她的醫生告訴她，她懷的是一個無法存活的胎兒，必須做引產手術，否則將有重大風險。

瓦特斯律師說，由於其他併發症 及其他因素，她這兩次都沒有接受引產就離開診所，幾天後她在家流產了，她原本還想去約好的美髮店做頭髮，但朋友把她送到了醫院，由於瓦特斯向醫護人員提到「胎兒在家裡的一個桶裡」，當時一名護士立刻打911報警。

警方據報後展開了調查，最終並對瓦特斯提出刑事指控。

沃倫市的助理檢察官括涅里(Lewis Guarnieri)向市法院法官伊萬查克(Terry Ivanchak)表示，該案的問題不在於「胎兒怎麼死的」，而是胎兒被丟入馬桶，還被留在馬桶內，然後瓦特斯還繼續過她的日子。

瓦特斯律師蒂姆科(Traci Timko)則說，俄州對「虐待屍體」缺乏明確的定義，包括什麼是「人類屍體」，什麼是對合理的家庭、社區情感的「侮辱」。