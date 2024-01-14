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芝市擬增房產轉讓稅 若通過將衝擊房市

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市千禧公園附近的住宅、商業大樓，價格很多都在七位數及以上。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市千禧公園附近的住宅、商業大樓，價格很多都在七位數及以上。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市議會通過「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)計畫列入明年3月19日選舉公投，該方案如獲得大多數選民支持，芝市超過百萬交易的房產轉讓稅將因此提高，所得做為解決該市遊民問題經費，鄰里建物東主聯盟(Neighborhood Building Owner's Alliance)表示，如果公投通過，物業東主可能會轉向伊州以外的地方投資地產。

「讓芝加哥人回家」的議案，揚棄原來所有房產轉讓稅率均為0.75%的標準，改成低於100萬元的房產，轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。根據強森團隊的信息，低於100萬元的房產轉讓稅調低，芝城96％的房產銷售都會受惠，這項新稅率將依據通貨膨脹率每年進行調整。市府稱，提高轉讓稅率後，每年可望增加1,6億稅收。

鄰里建物東主聯盟主席葛拉瑟(Michael Glaser)說，購買一棟有40單位的庭院式建築，需要繳交3％的轉讓稅，「這相當於要四到五萬元」，而一般買方需要這筆金額來改善房產狀況，如果沒有了這四萬元，買方的積極性就會大打折扣。

葛拉瑟還說，到全世界所有城市都必須解決無家可歸者的問題，但需要採取更周延的辦法，而不是為此增稅。

芝加哥建物業主及管理人協會(Building Owners and Managers Association of Chicago)的部門負責人馬斯特斯(Amy Masters)表示，提高轉讓稅將成為芝加哥地區房產及企業主的又一負擔。她說，芝加哥的商業地產稅已經是全美最高的了，如果又提高轉讓稅，只會讓此間的稅賦更加沉重，問題也會變得嚴重，「不要以為只是市中心的辦公大樓會受影響，事實上企業公司還有屋主都會受到波及。」

建物業主與管理人協會執行主任帕朗(Farzin Parang)則警告，提高轉讓稅將對辦公樓造成毀滅性的影響，他說，芝城的辦公樓可能永遠無法從新冠疫情中完全恢復，因為疫情使這些辦公大樓的估值下跌了40％到80％。

芝加哥 芝城 疫情

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