芝解決治安惡化 將向高犯罪率區居民按月發錢

芝城暴力犯罪頻發，一名35歲華男去年11月遭兩名歹徒前後夾擊，試圖將他硬塞入車內。(影片截圖)

針對備受批評的治安惡化問題，芝加哥 市市長強森上個月提出了解決方案「社區安全人民計畫」(People's Plan for Community Safety)，近日更公布了「試點計畫」，與以往芝市主政者不同的是，強森並未增加執法人員數量，也沒有提到強化司法系統，而是向四個社區居民直接按月發現金，目的在提高對貧困、高犯罪率的社區增加投資，改善這些區的居民教育、住房、醫療等環境，藉此從根減少青少年犯罪機會。

強森計畫中的四個試點社區，包括英格伍德(Englewood)、小村(Little Village)、奧斯汀(Austin)、西加爾菲德公園(West Garfield Park)，四個社區將依照暴力程度細分成35個街區，現金補助則將從「最暴力街區」開始發放。根據芝加哥太陽報報導，補助金額很可能從每月500元再逐漸增至每月1000元，且可能長期發放。

轄區包括西加菲爾德公園的第28區區長爾文(Jason Ervin)表示，這四個社區的金援居民計畫，期限必須足夠長才能發揮「穩定居民」作用。

強森提出的其他具體改善治安措施，還包括協助已輟學學生重回校園；提供心理健康服務；擴大預防犯罪干預；為青少年提供安全活動場所；向高犯罪率社區調配警力。

由於青少年被視為近年芝城 犯罪案件增加的主要原因，強森對此表示，稱呼最容易淪為犯罪分子的孩子為「最危險青少年」是不正確的，他提出「最有前途青少年」(youth of highest promise)的說法取而代之。

強森表示，只有從根源解決問題，才能真正減少芝加哥的暴力犯罪 。