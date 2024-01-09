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肉排驗出含大腸桿菌 伊州肉商緊急召回6768磅牛絞肉

編譯徐薏茹／即時報導
伊利諾州一家肉品生產商已發布召回約6768磅牛絞肉產品的通知，其樣品中驗出現含有大腸桿菌。(路透)
伊利諾州一家肉品生產商已發布召回約6768磅牛絞肉產品的通知，其樣品中驗出現含有大腸桿菌。(路透)

根據食品安全檢驗局(Food Safety and Inspection Service，FSIS)日前發出的警告，伊利諾州一家肉品生產商已發布召回約6768磅牛絞肉產品的通知，其樣品中驗出現含有大腸桿菌(E. coli)，召回產品包括現成的漢堡肉排。

FSIS表示，Valley Meats公司召回七種不同的牛肉產品，該公司是位於科爾谷(Coal Valley)的牛肉、豬肉商品批發商，主要向27個州的食品服務業銷售產品。

FSIS擔心部分產品可能已保存於機構或餐廳的冰箱或冷凍庫中，敦促任何購買召回產品的人不要食用這些食品或出餐，應丟棄該產品或退回購買處。

大腸桿菌是一種在環境中自然存在的多樣細菌，其中一些菌株會產生可能導致疾病的有毒物質。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的資訊，症狀大概在感染三天後開始顯現，5%到10%的感染者會出現潛在的致命併發症，可能導致病患的腎臟功能停止。

CDC指出，樣本中檢測到的大腸桿菌O157:H7型(E. coli O157:H7)可能導致腹瀉、腹部痙攣、脫水、腎功能衰竭甚至是死亡等不良後果；風險最大的包括五歲以下孩童及年長者，大多數患者在感染幾日後出現症狀，也可能在多達十天後出現症狀。

FSIS表示，列入召回的產品被運送至伊利諾州、印第安納州、愛阿華州及密西根州的經銷商，準備進一步分銷至餐廳及餐旅業，所有召回產品均於去年12月22日生產。

FSIS強調，目前尚未收到食用該產品後出現不良反應的的確認報告。

此次召回的包括12磅和16磅的安格斯牛絞肉肉排，有效日期為今年1月15日；13.5磅、24磅和28磅的牛絞肉肉排，有效日期同為1月15日。列入召回的產品於特定時間內生產，並且有FSIS的特定代碼。

另外，可透過包裝上的農業部檢驗標章內編號「EST. 5712」識別。

FSIS呼籲，任何擔心因食用這些產品而患病的人聯繫醫療護理人員。

伊利諾州一家肉品生產商已發布召回約6768磅牛絞肉產品的通知，其樣品中驗出現含有...
伊利諾州一家肉品生產商已發布召回約6768磅牛絞肉產品的通知，其樣品中驗出現含有大腸桿菌，召回產品包括現成的漢堡肉排。(路透)

伊利諾州 聯邦疾病防治中心 CDC

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