車險費暴漲逾4成 伊州車主震驚…3方法可降保費

伊州車險費用與全美各地一樣大幅飆升，讓許多車主都無法接受。(特派員黃惠玲／攝影)

雖然汽油和食品雜貨的價格似乎終於趨於平穩，但許多車主卻對於車子保險 費用飆升感到不可思議。一名芝加哥的車主表示，他向利寶互助保險公司(Liberty Mutual)投保的兩輛車險 ，六個月的保費 漲幅超過44％，「令人震驚且無法接受」。

芝城車主瓊斯(Ralph Jones)說，他去年6月向利寶互助購買的兩部車子車險，六個月期為897元，去年12月續保時，保費飆升到1298.5元。「一下子增加了400元，一年就要多出800元的車險開銷，而且新一期保單或許還會續長」，瓊斯說，自己是優良駕駛，從沒出過事故也沒有收到罰單，他無法理解保費為何突然飆漲。

一名芝城華人車主也遇到相同情形，他名下的一部車齡超過10年的豐田Prius小車，原本向州農保險公司(State Farm)投保六個月為期、保障最低的第三責任險，保費不到300元，但去年11月底續約時，保費激增到將近500元，一輛老車的第三責任險，卻要支付這麼高的保費，近年已很少開車的他，正計畫將車子賣掉減輕支出壓力。

去年全美平均增約2成

根據Bankrate網站分析，車險費暴增為全美普遍現象，2023年1月的車子全險保費，全國平均費用每年為2014元，最低保障的車險費用平均622元，但到2023年12月，全險平均費用上升19％，達到2395元，最低保障的車險也提高到738元，增幅19％。預測顯示，2024年車險費用仍將繼續上漲。

根據「芝加哥消費者支票簿」(Chicago Consumer's Checkbook)數據，伊利諾州車主的車險費率至少上漲20％，調價主因是因為保險公司理賠成本增加。

「芝加哥消費者支票簿」的執行編輯布拉斯勒(Kevin Brasler)表示，伊州各地的車主、駕駛與全美一致，都在經歷車險費用飆升的衝擊。他說，許多車主發現，當他們更新保單時，費率幾乎都至少上漲20%，甚至還有人車險費一口氣漲了800元。

布拉斯勒表示，車險保費增長的一個重要原因是保險公司理賠的成本比過去幾年更高。

他說，「更換零件的成本更加昂貴，」不僅維修車輛的勞工成本增加，且要求理賠的案件數比以前多很多，「大家開車上路的頻率比疫情期間大幅提高，因此保險公司就提高保費承擔更高的成本。」

許多優良駕駛會問「這跟我有何關係？」布拉斯勒說，伊利諾州目前沒有法律保護駕駛免受汽車保險大幅上漲的影響。「如今車險以及房屋保險的一個大問題是，我們支付的費率通常與車主是否為優良駕駛無關，」布拉斯勒說，很多人即使沒有罰單或發生事故，仍然要支付更高的費用。

3方法可降低保費

那麼身為消費者能做什麼呢？首先，他建議大家不要以為「我對一家保險公司忠實，就有比較好的費率」，而是應該「至少每三年就貨比三家」來決定投保哪家公司。

布拉斯勒說，「我們發現，大多數車主只需貨比三家，每年就可以從汽車保險中節省500元，而且許多人每年會為名下的多輛車節省1500元，因為保險公司收取的保險價格差異很大。」

其次，他也建議不需等到車險到期再開始找其他保險公司，因為只要與新公司簽約後，承保車險的舊公司必須依法退還未使用的任何預付保險費。

如果想要降低車險費用，一般情況下全額支付半年保費，而不要分期付款，保費通常會便宜一些。

針對瓊斯的情況，利寶互助向芝加哥ABC第七新聞頻道表示，全國大多數車險客戶的保費都在上漲，這主要是由於勞動力費率和維修費、二手車費率和醫療費用的通膨上漲。