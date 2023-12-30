百利專車華埠載客常客滿 華社憂憂賭博成癮

位於芝加哥市區的百利臨時賭場，每天都有免費巴士到華埠載客。(特派員黃惠玲／攝影)

位於芝加哥 市區的百利臨時賭場(Bally's temporary casino)即日起改成每周七天全天候營業，而為了吸引更多賭客，該賭場推出專門到華埠 載客的免費巴士。此舉引起多年來積極推動減少賭博成癮問題的華埠非營利組織高度關注，其中華埠更好團結聯盟表示，很擔心惡化賭博成癮對個人、社區、家庭所帶來的傷害。

百利臨時賭場9月初開幕到11月為止，總收入為2200萬元，市府僅拿到220萬元稅收，整體營運成績欠佳。前市長萊特福特力推賭場計畫時，原本預期今年可以為市府創造高達1280萬元的稅收，以作為警察、消防員的養老基金。

百利賭場的免費小巴，平均每小時都到華埠載客，且經常客滿。(特派員黃惠玲／攝影)

賭場高層表示，臨時賭場營業時間過短，是造成賭場業績無法提高的原因之一，因此賭場向伊州博奕委員會申請改成24小時營業，並獲得了批准，此外委員會也同意賭場擴大營銷。每小時行駛華埠到百利臨時賭場的免費巴士也應運而生。

由於賭場巴士就停在華埠圖書館外面接客，此舉讓華埠更好團結聯盟主任陳本恩感到擔憂，她說，之前印第安納州的賭場也都採用相同的策略到華埠載運賭客，「我覺得這是個問題，我們尤其擔心可能沉迷賭博的民眾。」

根據了解，百利的免費巴士早在10月份就開始營運了，這些班車每小時一班，會在華埠停靠圖書館以及南富麗華餐廳兩個地方，「這樣的安排很令人不安，因為百利似乎對於華埠的顧客特別感興趣。」一位居民說，根據他觀察，每天頭兩班的賭場巴士幾乎爆滿，司機都不得不將乘客拒於門外。

百利臨時賭場位於市區，距離華埠車程不到15分鐘。(特派員黃惠玲／攝影)

百利賭場對此未做說明也沒有提供更多信息。不過，並非每位華人 居民都反對這項服務，根據一些居民反應，有免費巴士搭很方便，也歡迎這項服務到華埠。

早在百利賭場得標成為芝市第一座賭場前，華埠更好團結聯盟就提到，華人是全美各賭場的主要客群，芝加哥市府不要僅著眼於賭場為財庫增加新稅收，應對新賭場附近社區做好全套的心理諮商與教育宣傳配套計畫，盡可能防範「賭博成癮」對個人、家庭的重大傷害。

不過，這項呼籲迄今似乎並沒有得到市府或賭場的直接回應。

百利臨時賭場距離華埠車程僅約15分鐘，該賭場就在河北區的「麥蒂納廟」(Medinah Temple)，賭場內有三層樓，設置了800台老虎機以及56個賭桌，賭場開幕後，其中百家樂桌深受華人賭客垂青，時常都可以看到華人賭客身影。

這座臨時賭場預計營業到2026年9月，在此同時，百利將在芝加哥論壇報的印刷廠地點，耗資13億建造一座全新賭場，該賭場工程預計明年夏季開工。