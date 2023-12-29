芝中途機場航班延誤 全美第4高 逾27％班機都晚點

西南航空為芝加哥中途機場的主要航空公司。(特派員黃惠玲／攝影)

根據航班追蹤公司FlightAware的數據顯示，截至今年11月，芝加哥 中途機場(Midway Airport)是全美最繁忙機場中航班延誤率最高的機場之一，超過27％的班機都出現晚點。在全美50個最繁忙的機場中，僅拉斯維加斯、奧蘭多(Orlando)、勞德代堡機場(Fort Lauderdale-Hollywood International Airport)的航班延誤率 。

中途機場的規模比歐海爾機場小，為西南航空(Southwest Airlines)的主要基地之一，該機場緊鄰住宅區，預計到明年1月2日間，將有340萬名的假期旅客在歐海爾、中途機場進出，而中途機場的延誤率偏高，可能也對旅客增添了一些旅程的麻煩及挫折。

根據FlightAware的數據，歐海爾機場的在今年前11個月的延誤率，約為22％，比中途機場好些。所謂航班延誤是指航班比原訂時間晚了至少15分鐘。依據FlightAware的數據，今年前11個月，中途機場的航班延誤時間平均長達36分鐘。

過去幾天受到芝加哥地區瀰漫濃霧的天氣影響，數據顯示，聖誕節 前夕，芝加哥中途機場因此有多達187個航班被取消，194架航班延誤。西南航空稱，大霧導致班機無法降落，被迫改道或取消。

綜合上述因素，旅遊業分析師兼大氣研究集團(Atmosphere Research Group)總裁哈特維爾特(Henry Harteveldt)說，中途機場延誤比率高，主要原因可能仍在西南航空，他說，「中途機場為西南航空的樞紐，只要西南運營出狀況，進出中途機場也會受影響。」

他說，天氣因素讓這座被住宅包圍、跑道數量與配置受限的機場運作更加複雜。

聯邦運輸部的數據顯示，今年中途機場航班延誤最常見的原因是前一個航班晚點，以及航空公司可控範圍的一些問題，例如維修需求、機組人員問題、飛機清潔問題。航空公司報告指出，在抵達中途機場的所有航班中，約17%的航班無法準點起降，是因為飛機晚點、航空公司作業延誤導致。

航空業分析師曼恩(Bob Mann)表示，西南航空的航班延誤，可能是因為航班間的地面停留時間不夠，他說，長期以來，許多航空公司一直在努力解決航空旅行的各種變化，這些因素可能會增加飛行時間，但一些航空公司受到的影響卻明顯比較大。

曼恩說，如果飛機超載，航班因此需要改道、加速或減速以保持飛機間的安全距離，那麼航班間隔時間不足就會成為問題，「在短時間內試圖移動的飛機越多，變數就越大，壅堵就越嚴重，延誤就越多。」

西南執行長沃特森(Andrew Watterson)說，如果不是因為交通壅堵、天氣、跑道建設等原因，導致飛行時間拉長，西南航班的表現應該可以更好。