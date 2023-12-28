芝城華商會 Phill Moy任行政主任 將致力華埠發展

芝城華商會行政主任梅菲爾。(芝城華商會提供)

芝城 華商會行政主任梅菲爾(Phil Moy，音譯)即日起走馬上任，華商會會長李建明表示，經過很長一段時間的徵才，終於找到曾任Hyde Park商會行政主任的梅菲爾擔綱重責，他對芝加哥 的商會發展有一定了解，華商會相信他將為芝城華商會發展帶來新的機會。

梅菲爾在芝加哥出生長大，高中就讀芝公立菁英高中Lindblom Technical High School，大學則畢業於位於華埠 附近的伊州理工學院(IIT)。他曾任教于伊利諾伊理工學院，之後加入了商業界，在美國和加拿大的多家科技公司擔任銷售等職務。他也曾先後在微軟(Microsoft)和IBM工作過。

梅菲爾說，他很高興加入華商會，他期許利用自己在技術、商業諮詢、教育和社區服務等領域的經驗，讓華埠商圈成為芝加哥最適合生活、工作及娛樂的社區。

芝城華商會成立於1983年，旨在為芝加哥華埠社區提供商業、社區組織和旅遊業等領域的服務。華商會致力促進華埠經濟發展，讓芝加哥華埠成為居民，企業和遊客的多元社區。如有任何問題，可電郵：[email protected]，或致電(312)326-5320，官網網址：www.chicagochinatown.org。