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強化安全 伊州1/1起禁止邊開車邊視訊會

特派員黃惠玲／芝加哥報導
新年伊始，伊州禁止邊開車邊視訊。(pexels)
新年伊始，伊州禁止邊開車邊視訊。(pexels)

2024年即將到來，伊利諾州多項道路相關的法規也將從1月1日起生效，其中包括越來越多人在開車時參與視訊會議，儘管駕駛使用耳機或免持聽筒，但從新年起，為強化道路安全、減少車禍發生，此行為將列入違規名單。

根據統計，伊州去年開出的分心駕駛罰單超過2萬4000張，執法人員表示，開車同時在做其他事情，是導致交通意外的主要原因之一。

根據統計，包括芝加哥在內的庫克縣在過去 12 個月內發生了2060多起劫車事件，比全國其他主要城市都多。在此同時，由於某些起亞和現代車型面臨高度失竊風險，伊州去年的車輛失竊案飆升了 767%。

此外，因應車輛盜竊暴增，伊州新法要求所有汽車廠商必須提供24小時的電話熱線服務，協助警方儘速追蹤到被竊車輛的去向。庫克郡警長達特(Tom Dart)表示，「從 2015 年開始，幾乎每輛汽車都具有追蹤能力，」， 該熱線將使警員能夠即時獲取被盜汽車的追蹤數據，使警察能夠在15分鐘內找到被盜汽車。

除了要求車廠必須設立24小時熱線外，伊州也從新年起，要求未經車主許可，擁有任何可以解鎖或啟動汽車的物品(鑰匙除外)都是違法行為，並明文規定此類設備將視為盜竊工具。另一項與竊車、劫車相關的新法，是為了確保劫車受害者不對涉及其被盜車輛的違法行為或費用負責，那就是免除車主在汽車被竊或被劫持期間的費用、罰款或罰金。

與劫車、竊車相關的另一項新法為，政府當局提供補助和財政支持，以協助識別、逮捕和起訴劫車者以及追回被盜車輛。

有關伊州新年起執行的道路安全新規，大致如下：

─禁止邊開車邊視訊，如電話會議、視訊聊天等。

─汽車製造商必須設立24小時熱線電話，以便警方追蹤被盜汽車。

─免除車主在汽車被竊或被劫持期間的費用、罰款或罰金。

─警察不能因為後視鏡上掛有物體而將車輛攔截。

─禁止執法部門與其他州共享車牌讀取器數據，藉此保護他州前往伊利諾州墮胎的婦女。

─新車和二手車經銷商可以透過網路銷售汽車，並將車輛運送到客戶的住所或選定的地點。

─對電動車停車位制定了要求，那就是新建住宅或住宅大樓，必須在每個住宅單元的停車位內配備一個電動車電源插座。

伊州 電動車 庫克

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