芝加哥行業新亮點 生命科學預期將強勁增長

CycloPure在芝加哥發展持續擴大，這家公司主要銷售水質檢測試劑盒。(CycloPure官網截圖)

芝加哥 的生命科學產業，將成為該市辦公大樓市場中為數不多的行業亮點之一。不斷擴展的研究公司在當地簽訂了大量的新租約，且不少生物技術初創企業獲得了創紀錄的聯邦撥款，前景看好的該行業，預期在芝城 強勁增長。

CycloPure公司的執行長卡蘇(Frank Cassou)說，芝加哥是充滿活力、煥然一新的地方，這家公司剛剛決定把總部從芝城郊區遷到芝市林肯公園區2430 N. Halsted St.，該地點之前曾是史坦利-曼恩兒童研究學會(Stanley Manne Children's Research Institute)。

CycloPure公司主要業務為銷售水質檢測 試劑盒，該試劑含有一種元素可以去除飲用水致癌的永久化學物質。該公司正計畫大幅擴招員工，並需要更大的實驗室空間。卡蘇說，目標是希望能夠讓員工在15分鐘內到達辦公室，以提高生活質量。

地產開發商Sterling Bay、Trammell Crow Co.等表示，他們新建了大量先進的實驗室空間，尤其在林肯公園區、富爾頓市場等社區，這意味著芝加哥大學、西北大學以及其他本地學校的研究孵化創業組織，將在芝市創造更多的就業機會，而不用遠赴波士頓、聖地牙哥等生命科學中心發展。

Belay Diagnostics公司在8月份簽訂租約幾個月後，再度擴大了實驗室的規模，該公司創建了檢測腦癌、脊椎癌的分子檢測平台，不久前在富爾頓街1375號又租下了6100平方呎的辦公面積。

最近還有三家生物科技公司進駐Sterling Bay旗下的2430 N. Halsted St.實驗室辦公樓，包括研發檢測阿茲海默症的Seq Biomarque，德國基因研究公司CeGat Corp.，還有密西根大學的孵化企業、研究治療自身免疫性疾病療法的EVOQ Therapeutics。

不過，利率飆升以及其他經濟不利因素，多少放緩了生命科學領域的新融資，也抑制了全國範圍內該行業的增長，商業地產公司高緯環球(Cushman & Wakefield)的執行董事經理梅茲爾(Jonathan Metzl)說，生命科學行業也不能倖免於經濟壓力。

今年年初，Sterling Bay公司在芝市北區Lincoln Yards(1229 W. Concord Place)興建的濱河大樓，就是專為生命科學公司而建造，目前該大樓還沒有租戶。Trammell Crow在2022年興建完成，位於富爾頓市場區的大樓，現在已經使用了三成。

馬克-古德曼建築設計事務所(Mark Goodman & Associates)原計畫在400 N. Elizabeth St.蓋了一棟16層的生命科學大廈，但今年早些時候決定暫時擱置，並把建造商業樓的構想改成公寓樓。

高緯環球的一份報告顯示，截至今年9月份，芝加哥大都會區生命科學領域的大樓空置率達到26％，僅次於紐約的30％空置率，且遠高於全國11%的水平。

梅茲爾將芝城的高空置率歸咎於時機不對，該市的建築熱潮剛好碰上利率上升、風險投資資金減少，但預測風險投資在2024年可能會再次向本地的生物技術公司投入數百萬元資金，梅茲爾說，「我相信在短期內，會看到租賃交易數量上升。」