節日網購詐騙多 網路安全專家提3招防範上當

歲末是年度網路購物旺季，同時增加了消費者上當受騙風險，其中包裹在住家門口遭竊的情形也日益增多。(pexels)

每年歲末的節日購物旺季，往往是各種詐騙猖獗的時期，根據統計，全美將近三分之一的人在節日網購時成為騙子的目標，其中更有將近五成的民眾因此受害，每人平均損失金額達1500元。網路安全專家提出三大容易受騙的項目，包括「假網站」、「假的包裹追蹤連結」、「郵件及陽台盜竊」，呼籲消費者提高警覺。

騙局1/假網站：

假的網站可以拿走你的付款，但卻不出貨，或者寄送劣質、房冒的產品給消費者。相費者一般從谷歌 搜索、社交媒體上的信息，或寄發簡訊等途徑，看到或發現這些虛假網站。倡導消費者權益的「消費者檢查簿」(Consumers' Checkbook)執行主編布拉斯爾(Kevin Brasle)說，特別是如果有人發給你電郵或簡訊的網站連結時，務必不要點進去，任何疑問都應該直接到公司官網查詢。

網路安全專家表示，這些虛假連結是節日期間最需要警惕的騙局，很多時候消費者收到剛好是他們正在尋找商品、禮物的便宜價格連結時，往往會開心的直接點擊購買，因而上當受騙。

網路購物的研究人員拉金斯(Bianca Lacking)說，一般情況下，虛假網站通常都會有些小錯誤，例如Amazon寫成Amazen，此外，購物網站開頭的HTTPS也必須確認有無缺少任何字母 ，還有就是「假使網站販售的商品便宜得不像話，那很可能是個騙局。」此外，如果要在沒聽過或不太知名的網站購物，請先上網查詢有關該網站的評價。

騙局2/假的包裹追蹤連結：

通過簡訊、電郵收到的包裹送達通知，並要求點擊連結追蹤包裹時，很大可能就是詐騙。布拉爾斯說，犯罪分子完全掌握消費者的心理，將這些假連結包裝得真實度極高，導致收件人更容易上當，他表示，一旦點擊了這些假連結，就可能暴露的個人信息，更糟的是因此下載了惡意軟體。

布拉斯爾建議，要查詢包裹運送進度，請直接造訪商品官網，才能避免被騙。

騙局3/郵件及陽台盜竊：

竊賊在節日期間，很可能盯上郵箱，以偷取支票 或禮卡，布拉斯爾說，如果寄送禮卡或支票，不要放在家門口的郵箱遞送，應該直接帶到郵局季送或直接交給收信的郵差，之後也記得跟進，確保收件人收到。他還建議，可以通過電子方式向親朋好友發送禮卡或現金，但發送前務必確認對方的電郵、手機號。

消費者還要提防「陽台小偷」，這些不肖分子往往會將快遞放在門外的包裹偷走，建議家門口安裝攝影機，或考慮將包裹送到相對安全的地點。