助返社會 庫克郡獄囚獲釋可獲伊州身分證

庫克郡警長辦公室跟伊州州務卿辦公室合作，即起向出獄者核發伊州身分證，以助其重返社會。(庫克郡警長辦公室提供)

在伊利諾州州務卿辦公室與庫克 郡警長辦公室合作下，即日起，從庫克郡監獄 出獄者將可拿到免費的伊州 身分證，官員表示，此舉希望這個群體重新踏入社會，尤其在尋找住房、工作時，因此得到關鍵性的協助。由庫克郡警長達特(Tom Dart)、伊州州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)共同宣布的上述措施，為全國第一個向郡監獄出獄者所提供的試點計畫。

該計畫從11日開始執行後，庫克郡約2300名被拘留者有資格申請這張身分證，這些人中有大概1800人必須戴著電子監控器出獄候審，另有500人為即將刑滿出獄。

達特表示，他的目標是最終在庭審前為所有被拘留者在入獄期間提供身分證申請服務，目的是讓他們在返回社區時，有更好的機會扭轉局面。達特說，州立監獄和聯邦監獄的囚犯，釋放日期是具體的，這兩種監獄都替服刑人員提供類似的身分識別計畫，但對於在郡監獄的囚犯或等待案件審理的被拘留者來說，這種資源同樣重要。

「對於被拘留的人來說，身分證是找工作、工作許可證或找到住房的唯一途徑，」達特說。 達特辦公室多年來一直試圖推出類似的身分識別計畫，但卻因為監獄囚犯的羈押時間長短不一而受阻，「很多被關押的人根本沒有身分證，或者他們的物品、文件被扣留，情況複雜」。

新的計畫讓有固定地址的拘留者排隊申請他們的身分證，其中一些人以前有身分證，有一些人有出生證明或社安卡。伊州州務卿辦公室人員協助培訓警長辦公室人員操作證照拍攝、申請。

詹雅斯說，該計畫為刑滿釋放人員提供必要的資源和工具，並希望他們能夠因此自給自足，減少再次犯罪的機率，協助他們重新融入社會。

許多離開監獄或看守所的人均在沒有任何證件的情況下重新進入社會，這使得他們想要獲得任何其他形式的身分證明或申請學校、工作或社會服務變得困難。安全基金會(Safer Foundation)重返社會服務部資深副總裁威廉斯(Sodiqa Williams)稱，在沒有身分證的情況下重返平民生活存在很大障礙。他說，如果你能為人們提供住房就會減少累犯，而擁有身分證對於尋找住房至關重要。