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芝城逾10萬單親媽 每日生活費不到13元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
分析報告指出，芝市有10.1萬個由單親媽媽、子女組成的家庭，每人每天的生活費不到13元。(pexels)
分析報告指出，芝市有10.1萬個由單親媽媽、子女組成的家庭，每人每天的生活費不到13元。(pexels)

拋開兩萬多名從美國南部轉抵芝加哥的尋求庇護移民不計，芝加哥本身也有不少人面臨嚴峻的經濟挑戰，數據顯示，芝市2022年有將近24萬居民的生活水平，低於聯邦貧窮收入水平的一半，令人震驚的是其中約10.1萬人的家庭，戶主是單親媽媽，而他們每人每天的生活費不到13元。

根據智庫伊州政策學會(Illinois Policy Institute)分析人口普查局數據，芝加哥市面臨著全美最令人擔憂的貧困危機之一，超過45萬個芝加哥人(總人口的17.2%)生活在聯邦貧窮線以下，其中有24萬人處於「深度貧窮」(deep poverty)狀態，他們的收入甚至低於貧窮線的一半。

單親母親家庭是芝城受深度貧困影響最嚴重的家庭，有約10萬1000個人在為生計掙扎，這類群體中高達17.7%的家庭陷入深度貧困；與此鮮明對比的是，已婚夫婦的深度貧困率僅為2.6%。其他如單親父親以及非常規家庭結構，所經歷的深度貧困率為12.2%，也比單親母親好。

要符合深度貧困的條件，兩人家庭中每人每天的收入必須低於12.54元，有多個孩子的單親母親，所面臨的經濟壓力更大。

這種情況對芝加哥婦女的影響深遠，與男性相比，女性陷入貧困的可能性高出了21％，與全美其他大城市相比，芝加哥在貧困方面的性別差異更為明顯。

造成這些差異的根本原因，在於男女勞動力參與的巨大差距，尤其父母間的差異。聯邦人口普查局表示，就業狀況是影響貧困率的主要因素，在芝城，全職員工的貧窮率不僅低於其他大城市，而且獲得確保全年全職工作也顯著降低了貧困風險。

令人感到安慰的是，研究表明公共政策可以對就業產生積極影響，特別是對於單親媽媽。正據指出，激勵工作的反貧困計畫，有效增加了就業，提高了收入。

要改善這些貧困族群的就業狀況，專業人士建議應該減少勞力的入門標準，簡化規章制度、提高教育質量。

芝加哥 就業 人口普查

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