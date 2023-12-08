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芝加哥佛光山茶禪讀書會 「有您真好」感恩聯誼

芝加哥訊
在熱水中綻開的茶葉，徐徐釋出清香禪味。
在熱水中綻開的茶葉，徐徐釋出清香禪味。

國際佛光會芝加哥協會第三分會於11月25日，禮請住持永瀚法師帶領，以茶禪讀書會的方式，舉辦「有您真好 」感恩聯誼會，與會者透過「眼、耳、鼻、舌、身、意」六根的修持，由品茶的過程，體會禪味。

大眾從眼觀茶、耳聽法、鼻聞香，身體逐漸放鬆；當茶葉以熱水沖泡後，茶葉於杯中緩緩綻開、徐徐釋出清香，再慢慢地輕嚐茶水的甘甜、體會茶水通過舌根入喉的潤滑與溫暖。

協會理事謝芳媛表示，以六根品嚐茶葉的清香，觀察茶葉在杯中一葉葉的綻放，清香四溢，呈現出它原有的初心與本質，進而體驗茶的寧靜透明、如同我們心中原有的佛心佛性，不沾一點雜質！

數輪品茶之後，大眾敞開心扉，分享內心的感恩情懷，在『最想感恩的人與事』時，何運昭師姐百感交集說出對父母親的不捨與愧疚；感恩佛光山，感恩星雲大師，讓她找到法身慧命之家，身心得以安住！

而後，大眾驅車至芝加哥 Lincoln Conservatory Park的溫室森林植物園，進行六根正念的覺受課程，感受冬天室內的佛手瓜、仙人掌等植物的盎然綠意。協會理事陳彩琴感謝的表示，從茶禪讀書會品茶到植物園看到不同果子植物的生命成長，活動的安排，讓兩個孫子在活潑互動的生活教育中，快樂成長。

英文分會Mark Kanter 師兄及同修Trudie Kanter 師姐深感，從茶禪讀書會裡的寧靜自在，體驗六根的感受。活動總幹事林泓維師兄及同修鄧美盈師姐紛紛感謝永瀚法師的指導，佛光人在首次的茶禪讀書會中合作無間，成功地將讀書會給辦起來了！由心而發，真的感受到「有您真好」。【人間社 王彬供稿】

圓滿六根正念茶禪修行的功課 大眾歡喜合影。
圓滿六根正念茶禪修行的功課 大眾歡喜合影。
芝加哥佛光山住持 永瀚法師指引信徒們，以六根正念，感受植物的生命力。
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