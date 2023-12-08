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芝加哥佛光山參訪緬甸寺院進行佛教文化交流

芝加哥訊
永瀚法師開示，妙餘法師作英語翻譯。
永瀚法師開示，妙餘法師作英語翻譯。

芝加哥佛光山於11月18日受邀參加New Rahula Buddhavihara 緬甸寺院一年一度的戶外供僧法會。住持永瀚法師率領佛光人一行十二人前往共襄盛舉，受到熱烈的歡迎，永瀚法師贈送星雲大師書籍與寺院結緣。

法會前，遊行隊伍的引領者，手搖緬甸鈴，隨後是捧著佛陀聖相的信徒，來自各地的緬甸僧人及逾百位信眾參加這場殊勝的慶典。緬甸信徒們穿著有精美刺繡的彩色傳統服裝及佩戴絲巾，並以全新的袈裟供養僧團。信徒們抬著掛滿了供品，有著不同顏色大小的Kahtein trees，隨著鈴聲，依據佛教禮儀向右繞寺三圈，然後進入供僧儀式的帳篷裡。

僧眾就坐後，典禮在其道場住持Ashin Ukkamsa致歡迎詞及誦經 （Metta Sutta）後, Ukkamsa 住持為信眾們介紹芝加哥佛光山住持永瀚法師，及所有來自各地應供的僧人。永瀚法師領眾齊誦心經後，介紹佛光山，分享開山祖師星雲大師開示供僧的意義及祈願文，感謝大眾對寺院和弘法事業的支持。

接著，Ukkamsa 住持以巴利文唱誦皈依及受戒（Refuges and Precepts），來自拉斯維加斯Chaiya Meditation Monastery禪堂的長老緬甸僧人Chaiya Sayadaw 為大眾開示，以佛陀的智慧及教義，解說Dhamma Supermarket的觀念，並強調自然法則的重要性。而後，信徒們以傳統儀式將水杯裝滿水倒入空碗中與一切眾生分享供僧功德。

供僧儀式結束後，永瀚法師帶領佛光人贈送開山祖師星雲大師的書籍給予緬甸僧人。寺廟的信徒們也向永瀚法師請法，印証了大乘經典內若要佛法興，唯有僧讚僧，僧眾之間以文化、佛法進行對話，並互道祝福，圓滿了這次與緬甸寺院及信眾之間的交流。【人間社 王彬馨供稿】

永瀚法師贈送星雲大師書籍與寺院結緣。
永瀚法師贈送星雲大師書籍與寺院結緣。
來各地的緬甸僧人及逾百位信眾，參加殊勝慶典。
來各地的緬甸僧人及逾百位信眾，參加殊勝慶典。

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