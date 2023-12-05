強森盟友 芝區長批其未準備好當市長

芝市20區區長泰勒(前左二)向來是強森的堅定盟友，但她日前對強森提出嚴厲批評。(20區區長辦公室)

芝加哥 市長強森的最堅定盟友之一、20區區長泰勒(Jeanette Taylor)，在最近的一次播客(podcast)節目中，對強森提出嚴厲的批評，泰勒表示，強森可能還沒有為自己的市長工作做好準備。

泰勒向來以直言不諱聞名，2021年前市長萊特福特在任期間，她就時常跟萊特福特針鋒相對，而近日她在接受喬勒凡斯基(Ben Joravsky)的播客節目訪問時，對於強森的批評再次成為矚目焦點。

她受訪時說，「我們不應該在五樓(市府大樓五樓為市長辦公室)，我說的都是心裡話，我們還沒有準備好，因為我們在政府工作的時間還不夠長，不清楚政府到底是如何運作。」

泰勒沒有接受後續採訪，但她的評論提到她跟強森多年來一直參與進步派運動。她直言，「我覺得我們還沒有準備好，這一點正在浮出水面，不用我說，人們也看出來了。」她在節目中還說，「我們假裝現在我們有了權力，由我們來告訴你應該怎麼做，但實際上我們看起來非常愚蠢。」

芝加哥ABC第七新聞頻道政治分析師華盛頓(Laura Washington)說， 人們在強森執政初期就公開談論了他的缺點，或者談論市府行動的一些缺點，「這不是一個好兆頭。」

泰勒的一些挫折源自於移民 危機，不過另一位強森的盟友郝爾(William Hall，第六區區長)稱泰勒的批評有失偏頗。郝爾說，「對於我們來說，批評政府和市長，不站在他的立場、不承擔其責任，就是袖手旁觀。」

強森拒絕對泰勒的言論做出回應，但市長發言人表示，政府仍準備並願意跟她合作，傾聽她的擔憂。