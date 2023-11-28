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民調：逾6成芝選民 反對搭建帳篷營

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華人高舉市長照片上印著「蓋蓋蓋，我不在乎」的抗議海報。(特派員黃惠玲／攝影)
華人高舉市長照片上印著「蓋蓋蓋，我不在乎」的抗議海報。(特派員黃惠玲／攝影)

根據智庫伊利諾州政策學會(Illinois Policy Institute)林肯民調中心(Lincoln Poll)最新調查報告顯示，芝市有63％的居民至少在一定程度上反對搭建收容尋求庇護者帳篷營，其中有46％的人強烈反對，而支持該計畫的只有28％，不確定者占9％，在各個族裔群體中，西語裔反對該計畫最為強烈，達到53％。

這項調查是在10月18日到22日間舉行，一共訪問了800位芝加哥選民。伊州政策學會研究員夏基(Dylan Sharkey)表示，對這樣的結果並不令人驚訝，「我們已經看到了該市居民的反應，比如布來頓公園區(Brighton Park)要搭建首座帳篷營，但卻遭到居民反對，還有人因此抗議」，他表示，由此可以看到這個問題的兩極化，「除了抗議，還有人提起訴訟，要求停工」。

夏基說，市長強森目前的移民安置計畫讓選民感到擔憂，因為冬季已經來臨，但市府仍舊沒有提出如何安置這些尋求庇護者的永久性方案。在此同時，市府卻不斷向聯邦政府要求更多的資金，芝市新年度預算也編列了1.5億元作為移民關懷的經費，然而現階段芝市每個月至少花費4000萬來協助移民生活起居、醫療就業，因此大家都很清楚已經撥出的預算根本不敷需求。

過去15個月以來，已有超過2萬4000位尋求庇護移民抵達伊利諾州，針對芝市的資金短缺，伊州州長普立茲克日前也宣布，會額外增撥1.6億來協助解決問題。

夏基說，州府的增撥經費，並無法確定能夠平息居民的高度不滿情緒，「市長現在可以做的事，是傾聽社區居民的聲音，傾聽他們的擔憂及想法」，此外，除了臨時帳篷營外，市府還可以積極的與社區領袖合作，尋求其他可能解決的方案。

移民 庇護 預算

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