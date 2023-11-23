美中政商代表籲兩國停止批評 重建互信

倪頻(由左至右)、鮑卡斯、梅耶卡出席美國中國總商會芝加哥分會座談。(特派員黃惠玲／攝影)

美中關係逐漸加溫，美國中國總商會芝加哥 分會日前主辦「攜手前行」活動中，針對雙邊企業、經濟發展前景、挑戰進行深度討論，與會人士表示，「 勿互相批評」、「強化民間與地方的交流」，以重建雙邊互信。此外，中資企業要成功落腳美國，關鍵在於透明化、深入社區。

這場會議，在芝城凱悅酒店舉行，約有700位政界、商界人士出席，與會者針對美中未來發展前景等議題進行討論、交流。

伊利諾州商務與經濟機會廳廳長李查德斯(Kristin A. Richards)在開幕式中表示，伊州 在上海設立經貿辦事處已經長達23年，主要任務就是在於吸引並確保更多企業到伊州投資 發展。她也提到，中國電池製造商國軒(Gotion)將在伊利諾州肯卡其郡(Kankakee County)投資20億元興建鋰電池工廠，預計創造2600個工作崗位，這項計畫將吸引更多相關企業進入伊州。

美國中國總商會芝加哥會長倪頻主持了開場講座，他與美國前駐華大使鮑卡斯(Max Baucus)、芝加哥前副市長梅耶卡(Samir Mayekar)一起回顧了今年年中訪問中國的經驗，也提出了如何重建美中信任，強化中資企業投資腳步的建議、看法。

鮑卡斯說，這次中國行讓他感受到西方媒體對於中國相關報導的偏差，要緩解這種情形，需要抱持「耐心」、「正面」、「持之以恆」的誠信態度處理面對。至於如何重建美中互信？鮑卡斯說，首先彼此不要再互相批評，再來就是加強雙邊旅行交流，鮑卡斯還提到，明年將舉行美國總統大選，哪一個人當總統也對未來與中國關係有很大影響。

梅耶卡說，他在此次的中國行中，很明顯感受到中國商業環境與西方媒體報導存在差距，不少媒體對於中國的報導趨向負面，但實際走訪中國感覺到中國各地很希望美國企業到當地投資。他表示，在聯邦層面涉及到中國議題時，作法與政策傾向複雜的大環境下，加強地方政府間的關係格外重要。

梅耶卡說，例如目前中國留學生在美國有30萬人，然而美國目前在中國的留學生只有300人，差距龐大的情況下，雙邊也更容易對許多議題產生理解偏差，推動更多學生交流，將有助雙邊關係發展。

當天會中也提到國軒將在伊州投資20億設廠，但之前國軒在密西根州格林特許鎮(Green Charter Township)的投資計畫，雖受到官員們力挺，但卻遭到當地民眾強力反對，最終整個支持國軒地方政府官員還因此遭到罷免。

梅耶卡說，國軒的例子可以說明中資企業透明化，且一定要深入社區，盡量讓民眾了解企業進駐後可能為社區帶來的正面利益，並解答社區可能的疑慮。