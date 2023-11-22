芝市預算案 罰金預期收入激增15％引質疑

芝市明年度預算財源，包括對交通違規罰款的收入提高15％。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 市市長強森在提出2024年預算 案的時候，特別提到新年度經費的安排將聚焦「讓工薪階層擺脫沉重負擔」，儘管他做出了這樣的承諾，但芝市新年度預算中的罰款以及所收取各項費用，卻編列了比過去一年高出4600萬的金額，增幅達15％，這也讓許多居民因此擔憂荷包恐進一步失血。

強森多次表示，95元的芝市車輛貼紙，和100元的違規停車罰單，對於年收入三萬元、年收入15萬元的家庭而言，形成的負擔更重，「該市長期以來一直依賴導致低收入 居民負擔更重的稅收結構」。

然而芝市明年預算案中，列出高達3.48億元包括停車罰單、闖紅燈或超速罰單、違規行駛、鎖車費(booting fees)、違反衛生法規罰款，以及違反住房法規的法庭費用等的預期收入來源。

當被問及有關罰單新增的收入從何而來時，強森團隊的預算官員提到即將實施的「智能街道」(Smart Streets)，該法將讓市府採用自動攝影系統，向違規使用自行車道、公車專用道駕駛開罰，但該計畫僅限於市中心及周邊地區，而且至今仍未安裝相關設備，但卻已在2024年預算中列入500萬的收入。「智能街道」預計的執法範圍，東至密西根湖、西到艾許蘭德街(Ashland Ave.)、北到北大道(North Ave.)、南到羅斯福路。

芝加哥蘋果種子公平法庭中心(Chicago Appleseed Center for Fail Courts)、芝加哥律師委員會(Chicago Council of Lawyers)的通訊主任愛格紐(Stephanie Agnew)說，強森越來越依賴日益激進的經濟罰款作為財源的方法，令人感到擔憂，她說，這些罰單很少能夠抵得上執法成本，而且幾乎沒有證據支持這類的威嚇犯罪措施，可以有效遏止違規行為。

根據ProPublica在2022年的一項調查顯示，儘管芝加哥監視攝影機平均分布在各個社區接到，但非裔與西語裔聚居的郵遞區號家庭，收到罰單的比率是白人聚居郵編的兩倍。

愛格紐表示，自行車道受阻的確是一個嚴重的安全隱患，公車道受阻則會影響上班族所依賴通勤的速度，但「城市最佳投資的解決方案，應該著重於結構性的措施，而不是通過開罰單來解決問題。」