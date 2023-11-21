感恩假期到 280萬伊州人出行 不想塞車避開這2時段

芝加哥航管局20日提醒所有歐海爾機場旅客，如要搭乘網約車必須前往第二航廈出發樓層。(特派員黃惠玲／攝影)

感恩假期到來，美國汽車協會(AAA)表示，從本周三到周日期間，伊利諾州預期將有280萬人出行，其中開車上路的人數高達240萬，為僅次於2005年275萬人駕車出行的史上第二高紀錄。此外，伊州還有29萬人在感恩假期搭乘飛機。芝加哥 航管局(Department of Aviation)表示，芝城 歐海爾、中途兩大機場，預計在21日到27日期間，迎接超過165萬名旅客。

交通數據提供公司INRIX表示，22日下午2時到4時，以及26日下午3時到5時，預期將是芝加哥交通最壅堵的時段，其中94號公路出城路段塞車將最為嚴重。該分析建議，要避開塞車可以選擇22日上午8時前或晚間8時後上路，23日感恩節當天上午11時前或晚間6時後，24日上午11時前或晚間8時後，25日下午2時前或晚間8時後，26日上午11時前或晚間8時之後。

INTRIX也提醒準備開車出行的民眾，留意汽油價 格，目前芝加哥地區大約每加侖要3.65元，不過，隨著大批民眾開車上路，需求大增的情況下，油價可能很快就會攀升。

芝加哥航管局20日表示，與去年感恩節相比，歐海爾機場的旅客預期增加1.5%，其中26日將是歐海爾機場最忙碌的一天，預估將有22萬6000名旅客使用該機場；中途機場預估比去年同期增加1％旅客，同樣在26日旅客最多，大約會有超過5萬9000人使用該機場。

由於節日旅客人數眾多，加上今年感恩節期間伊州開車出行人數史上第二多，航管局提醒計畫前往機場接送機者，務必先做好行車規劃，多多利用兩大機場的手機接送等待區。

航管局建議避免塞車的最好方式為搭乘藍線捷運到歐海爾機場，搭乘橘線捷運到中途機場；此外大都會火車通勤系統Metra的北中路線(north Central Service)在周一到周五，也有行駛從芝市聯合車站到歐海爾機場轉運車站的班次。

由區域巴士公司Pace提供從芝城北郊、西北郊城鎮到歐海機場的新公車路線「Pulse Dempster Line」已經開通，民眾可多多利用。

此外，航管局再度提醒，歐海爾機場的網約車搭乘，已經不能隨意在各個航廈前上車，全部都要走到第二航廈出發樓層上車，如果班機是在第五航廈降落的旅客，必須轉搭輕軌到第二航廈才能使用網約車服務。其他有關機場與班機起降等信息，可隨時查詢：flychicago.com。