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芝治安警報 入室盜竊、持槍劫車連發 華人聚居區也受害

特派員黃惠玲／芝加哥報導
華埠附近南密西根大道夾亞珠街的一家運動用品店，日前也遭到竊賊打破玻璃偷走店內大量商品，案發後店家緊急釘上木板。(特派員黃惠玲／攝影)
華埠附近南密西根大道夾亞珠街的一家運動用品店，日前也遭到竊賊打破玻璃偷走店內大量商品，案發後店家緊急釘上木板。(特派員黃惠玲／攝影)

短時間連續犯案，儼然成為芝加哥各區暴增的犯罪模式。芝加哥警局紀錄顯示，6日午夜後到7日清晨間的短短三小時，包括華人聚居的橋港區、麥金利公園等地區，至少有10多處商家遭竊賊闖入偷盜財物；而華人聚居的第九警分局也發出社區警報指出，3日下午約4個小時間，4非裔嫌犯在華埠一帶連續持槍搶劫了六部車輛。

警方報案紀錄指出，6日晚間到7日清晨的系列入室盜竊案，半數受害者為餐館，其中第一起發生在6日晚間11時40分，北林肯大道夾45街的一家零售商店被破壞，不過竊賊最終沒有成功進入店內。

11月7日其他入室盜竊案案如下

-7日凌晨12時10分，湖景區(Lakeview)北愛許蘭大道(N. Ashland Ave.)3000號附近的餐廳前門被破壞。

-7日凌晨1時，Raveswood區西威爾森大道(Wilson Ave.)2200號的一家咖啡店玻璃窗戶遭破壞，收銀機被打開。

-7日凌晨1時10分，北林肯大道夾43街附近的商家前門玻璃遭打破。

-7日凌晨1時13分，北林肯大道夾42街的商家前玻璃門遭擊碎。

-7日凌晨1時40分，北林肯大道夾43街的商家前玻璃門遭破壞。

-7日凌晨1時51分，北林肯大道夾41街的餐廳前門被破壞，收銀機被丟在地上。

-7日凌晨1時20分，北林肯大道夾38街的餐館前玻璃門遭擊碎。

-7日凌晨1時51分，北林肯大道4300號附近的餐館前門被打破，收銀機遭破壞。

-7日清晨2時，橋港區31街300號附近的餐館收銀機被偷走。

-7日清晨2時20分，麥金利公園區35街2200號附近的餐館前玻璃門被打破。

-7日清晨2時36分，麥金利公園區南亞珠街(S. Archer Ave.)夾34街的餐館前門玻璃被擊碎。

警方沒有說明以上連續發生的入室盜竊案，是否為同一夥人所為。

除了入室盜竊頻發外，芝加哥第一警分局、第九警分局，也向華人聚居的轄區發出留意「嚴重劫車」(Aggravated Vehicular Hijacking)的社區警報。

根據案件紀錄，四名12歲到25歲、穿著深色連帽衫、戴著黑色滑雪面罩的非裔男性，在11月3日下午4時30分到8時30分的四小時間，在橋港區與華埠附近，連續持槍搶劫六部車輛，目前四嫌仍在逃，由於犯案者持有槍械，警方呼籲民眾提高警覺。

11月3日6宗劫車案件發生時間與地點如下

-3日下午4時33分，31街200號街區。

-3日晚間8時，S. Calumet大道2000號街區。

-3日晚間8時10分，S. Wabash大道2000號街區。

-3日晚間8時18分，S. Lituanican大道夾37街附近。

-3日晚間8時22分，28小街400號街區。

-3日晚間8時35分，南密西根大道2200號街區。

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