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芝提高房產轉讓稅入公投 推進議會表決

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長強森積極推動提高豪宅轉讓稅，並將此額外稅收用來解決遊民問題。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森積極推動提高豪宅轉讓稅，並將此額外稅收用來解決遊民問題。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市議會法規委員會(The Rules Committee)1日表決通過，由全議會投票「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)是否列入明年3月份全民公投選項，此計畫將對城住宅房產轉讓稅的現行平頭式徵收標準，改成「三段式稅率」，所增加收入做為解決芝城無家可歸者問題。

法規委員會以32：16票通過了表決，批准了該項計畫交由全議會投票決定是否列入明年公投。反對提高房地產轉移稅人士警告，此舉將進一步傷害已經體質脆弱的辦公樓、零售店與公寓大樓市場，並推高租戶的租金開銷。

根據草案，所有芝市房屋成交價格低於100萬元的物件，房產轉讓稅率將調降，100萬到150萬間的房屋物件的稅率提高兩倍，而成交價高於150萬元的住宅房屋轉讓稅率，將比現行標準大幅增長四倍。不過，新法僅向高於100萬的額外金額，才會徵收更高的稅率

強森說，實施這項新稅制所帶來的額外稅收，將投入「讓芝加哥人回家」(Bring Chicago Home)計畫，用來解決無家可歸的遊民問題。如果芝市議會表決支持，那麼該計畫就會列入明年3月舉行的初選全民公投選項，再通過選民的選票結果，決定是否支持或拒絕這項稅改。

此提案之前僅計畫把房產轉讓稅分成兩級，那就是100萬以下的房產徵收0.75%的轉讓稅，100萬元以上的房產則徵收2.65%的稅，目前芝市採取所有房產交易都一律徵收0.75%的轉讓稅。

新提案規定，低於100萬元的房產，業主的轉讓稅將降到0.6%，價格在100萬到150萬間的房屋，轉讓稅將提高到2％，150萬元以上的房屋，轉讓稅則增加到3％。根據強森團隊的信息，低於100萬元的房產轉讓稅調低，芝城96％的房產銷售都會受惠，這項新稅率將依據通貨膨脹率每年進行調整。

過去14個月裡，無證移民的湧入加劇了芝加哥長期存在的無家可歸者危機，倡導提高豪宅轉讓稅的人士稱，市府需要一個專門的收入來源，為無家可歸者提供緊急租房援助、購買及修復收容所空間，或直接提供金援給遊民等。

如果此案獲得議會投票通過，也順利從全民公投取得支持，估計市府財庫將可拿到超過一億元的稅收。

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