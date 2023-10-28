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芝加哥5成租屋族 住房支出逾總收入30％

特派員黃惠玲／芝加哥報導

儘管今年房租增長速度放緩，但全國租金中位數仍比三年前高出23％，在部分市場的漲幅甚至更大，根據Apartment List的一份新報告，住房成本的快速成長，已經影響了人們的負擔能力，其中芝城地區的租戶中，高達五成的住房成本都超過家庭總收入的三成。

根據普遍接受的住房負擔能力指標，當住房成本超過家庭總收入的30％，那麼這個家庭就會被貼上「成本負擔沉重」(cost-burdened)的標籤，而每月住房支出超過總收入五成的家庭，則被歸為「嚴重成本負擔沉重」。

這項依據人口普查資料進行的分析報告顯示，芝加哥有60.6萬戶(50%)的租屋家庭對於租金「成本負擔沉重」，此比率比2019年的46％高出約4％。而被歸為「嚴重成本負擔沉重」的租屋家庭，在芝加哥所有租屋族中占了27％。

此外，2019年到2022年間，芝加哥的中位租金增長了14％，而租房家庭的年收入中位則提高了13％

全國從2014年到2019年間，負擔沉重的租屋家庭的數量減少了82.6萬戶，而能夠負擔得起房租的租屋家庭數量，則增加了190萬戶；然而在2019年後的連續三年，此比率發生逆轉，從2019年到2022年，全國負擔沉重的租屋家庭提高了190萬戶，而可負擔起租金的租屋家庭也減少了95.7萬戶。

現階段美國有2180萬「負擔沉重」的租屋家庭，比以往任何時候都多，而且包括芝加哥在內，幾乎所有市場的房價都在上漲。

租金 芝加哥 人口普查

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