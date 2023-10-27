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CPS明夏預算缺口近4億 房地產稅將漲3％

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥公立學校系統(CPS)的官員們，必須在明年夏天之前找到3.91億元的額外經費，否則整個公立學校系統都將面臨巨大的預算赤字，並影響各項服務的提供。

學區領導與教育委員會(Board of Education)過去一年不斷警告，一旦聯邦新冠疫情救濟金耗盡，新的學年的財政負擔將加劇，官員們估計明年的預算赤字將達到6.91億元，而目前聯邦資金僅剩三億，因此CPS入不敷出的情況將暴露無遺。

芝加哥教育委員會在25日的月度會議上，闡述了公校財務的嚴峻形勢。

為了籌措更多的資金，CPS預計明年將再次將房地產稅提高到3％的上限，此舉將可為公校帶來1.66億元的經費。此外，伊州州府也將提供5300萬元資金，以資助學校的運贏及支付退休金。不過，CPS估計將損失約1.18億的州稅，而且由於通貨膨脹、醫療健保費用增加以及償還債務等原因，公校還將面臨更高的成本。

CPS預算主管西特科夫斯基(Michael Sitkowski)對教育委員會表示，儘管過去十年裡，CPS的學生人數減少了，但學區的開支繼續增加，卻還是無法完全滿足學生需求，這些學生包括CPS為成千上萬低收入家庭的學生提供服務，數千人接受特殊教育，還有數千學生無家可歸也在支援名單。

此外，還有許多孩子因為貧困、社區槍枝暴力與其他困難而深受創傷，上述狀況都需要更多的經費來教育孩子，為他們提供輔導員、社工與課業支持。

伊州政府並不會像其他學區一樣，為教職員支付芝加哥學區的退休金，這意味著CPS缺乏另外七億元的可用資金。西特科夫斯基說，只要這些方面可以獲得金援，都有助於解決3.91億的預算缺口。

芝加哥市市長強森、芝加哥公校系統執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)與芝加哥教師工會主席蓋茲(Stacy Davis Gates)均陸續表示，將向州府議員們呼籲，希望他們協助縮小CPS的預算赤字，以避免明年公校的各項服務遭到削減。

芝加哥 預算 公校

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