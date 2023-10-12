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芝市最危險社區 西加菲爾德公園奪冠

記者黃曉文／綜合報導
芝加哥犯罪率居高不下，警察人力卻一直沒有補足。(CPD臉書)
芝加哥犯罪率居高不下，警察人力卻一直沒有補足。(CPD臉書)

芝加哥最危險區域排名出爐，位於芝城南區的西加菲爾德公園(West Garfield Park)，以每10萬居民中就有3371宗犯罪案，高居芝市該排行榜冠軍。

芝市總人口大約275萬，規模龐大又充滿活力，是美國的文化與經濟領導重鎮之一。但是犯罪率卻居高不下，其暴力犯罪率高於美國平均值67%，其他迫在眉睫的問題還包括：槍枝暴力、其他形式暴力、財產犯罪。

芝市某些區域有著極高的犯罪率，這些社區因為暴力事件頻傳而臭名昭著。 根據犯罪率統計，芝市最危險社區前三名，依序為：

1. 西加菲爾德公園：西加菲爾德位於芝市南側，居民人口為1萬7277人。它以其極高的暴力犯罪率而著稱，每10萬名居民中就有多達3371起犯罪事件。 這裡的犯罪率比芝市的平均值高出驚人的257%，導致當地居民會有高達1/20機會可能面臨暴力犯罪。該地區尤其受到幫派暴力犯罪的困擾，因此名列芝市最危險的社區。

今年9月初，當地甚至發生一名女牧師貝里奧斯(Marisol Berrios) ，遭到一名長期接受她幫助的男子闖入家中搶劫，甚至毆打致死。

2. 華盛頓公園(Washington Park)：該區人口有1萬1871人，是芝市另一個迫切需要處理高犯罪率的區域，也是眾所皆知最危險的社區之一。 該區面臨的暴力犯罪率比全國平均水準高出701%，總體犯罪率比全國平均值高出97%。該社區民眾受到高發生率的謀殺、搶劫和襲擊事件的困擾，對當地居民來說是一個非常危險的生活環境。

3. 大十字路(Grand Crossing) ：位於芝市南區的大十字路，居民人口約為3萬2000人，是芝市最危險的社區之一。該社區的暴力犯罪率是每10萬人就有2679次犯罪事件，顯著高於芝市的平均值是每十萬人有943次事件。

當地的財產犯罪率也高達每10萬人就有5519件，遠遠超過了芝市每十萬人有2983宗的平均值。雖然該社區正積極努力振興，但仍需增加警力，敦促居民和行人保持謹慎，尤其是在夜間更需注意安全。

至於伊利諾州最危險的都市前三名，則分別是：1. 丹維爾(Danville)； 2. 羅克福德(Rockford)； 3.維農山莊(Mount Vernon)。

暴力犯罪 芝城 幫派

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