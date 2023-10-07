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陳-查克柏格芝加哥生物中心開張 伊州長出席

記者陳曼玲／綜合報導
陳-查克柏格生物技術研究中心斥資2億5000萬元在芝加哥成立第二個CZI生物中心，5日舉行開張典禮，伊州州長普立茲克(右二)等嘉賓出席。左一為陳普西拉。(取自Chan Zuckerberg Biohub Network)
陳-查克柏格生物技術研究中心斥資2億5000萬元在芝加哥成立第二個CZI生物中心，5日舉行開張典禮，伊州州長普立茲克(右二)等嘉賓出席。左一為陳普西拉。(取自Chan Zuckerberg Biohub Network)

華裔陳普西拉(Priscilla Chan)與先生、Meta公司的執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)共同創辦的陳-查克柏格生物技術研究中心(Chan Zuckerberg Initiative，簡稱CZI)，斥資2億5000萬元在芝加哥成立第二個CZI生物中心，5日舉行開張典禮，伊州州長普立茲克等嘉賓出席。該中心除之前研究疾病晚期的炎症(inflammation)問題外，未來將專注於研究炎症性疾病的成因。

CZI在富爾頓市場(Fulton Market)的富爾頓實驗室(Fulton Labs)成立二個陳-查克柏格芝加哥生物中心，將使用該大樓的第16層樓，占地3萬平方呎，內部工程預計在明年1月完工，目前的細胞研究將在9樓繼續進行。

該中心營運經理奈克(Juhi Naik）說，中心將設有一間潔淨室(clean room)，用於管控實驗室周圍空氣中的微粒子大小和數量。另外還有四個房間，專門用來培育合成皮膚、心臟皮膚、腫瘤和神經元做為研究之用。

陳普西拉表示該中心集合了來自西北大學、芝加哥大學和香檳伊利諾大學的科學家和工程師，希望使用新的研究方式來瞭解維持健康與導致疾病的原因。

陳普西拉和查克柏格在舊金山成立CZI的第一個生物中心，之後花了一年時間尋找合適地點來成立第二個更大的中心。CZI的科學負責人奎克(Stephen Quake）說，由於西北大學、芝加哥大學和加州大學洛杉磯分校這三所研究型大學有很好的合作歷史，因此選擇了芝加哥。

陳普西拉說，西北大學最近研究細胞如何退化的ALS研究相當創新與受矚目，加上伊州和地方對該中心的支持也是芝加哥獲選的原因之一。州長普利茲克(J.B. Pritzker)承諾提供2500萬元的州政府資金，但實際研究的經費將由CZI直接資助。

2021年加入西北大學的化學生物醫學工程教授的凱莉(Shana Kelley）被任命為芝加哥生物中心的總裁，她在生物技術領域已經有幾十年的工作經驗，擁有50多項專利，是CZI選擇芝加哥的重要因素。

凱莉說每年有一半的人死因歸於炎症，包括中風和神經退行性(neurodegenerative)疾病，她期望她的團隊研究出精確的3D圖像，來瞭解細胞是如何互相溝通。

芝加哥 查克柏格 西北大學

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