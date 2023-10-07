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CDC：芝兒童與青少年濫用藥物致死攀升

記者黃曉文／綜合報導
芝城地區兒童與青少年濫用藥物致死攀升。(pexels)
芝城地區兒童與青少年濫用藥物致死攀升。(pexels)

聯邦疾病防治中心(CDC)正在密切追蹤一個令人不安的趨勢，在芝加哥地區，10至19歲的兒童與青少年，因濫用藥物致死的數字正在攀升。

威爾郡(Will county)首席驗屍官范奧弗(Mike VanOver)憂心表示：「現在孩子毫不考慮可能發生什麼後果，就願意嘗試讓毒品進入身體，這簡直令人難以置信。」數年前，他的女兒也因過量服用芬太尼至死。

威爾郡驗屍官薩摩斯(Laurie Summers)說，過去過量吸食藥物的主要族群是30至40歲，但是現在的案例卻越趨年輕，這些年輕人在街上買藥，卻根本不確定自己買到什麼。

在14至18歲的年齡區間，2019到2020年，吸毒過量死亡人數增加了94%；2020到2021年，吸毒過量死亡人數又增加了20%。

過去四年，芝城青少年和前青少年期的過量死亡事件超過140人。雖然大多數是年齡較大的青少年，但至少有兩起12歲孩子過量服用致死的案例，都發生在庫克郡。

露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)藥物濫用和預防中心主任的Maria Rahmandar博士說，雖然有些年幼的案例是意外，他們不知道自己食用了什麼。但對青少年來說，是年輕人自己想去嘗試毒品。

近年來，在威爾郡的大多數青少年毒品致死案例，是由於鴉片類藥物，有些案例年僅15歲。

無所不在的芬太尼(fentanyl)，是造成過量死亡的主因。芬太尼幾乎存在於所有藥丸粉末中。一些死亡的年輕人，過去從沒有使用類鴉片的紀錄。因為芬太尼這個成分，只要一次，就有可能導致死亡後果。

芬太尼是非常強效的藥物。薩摩斯強調，「它不需要任何東西加強。只需要小小一粒，僅一個針頭大小，就能讓人死去」。

專業人士表示，缺乏獲得心理健康資源的機會，也是藥物濫用的原因之一。部分孩子可能有焦慮症，在家裡沒有得到解決，他們就依賴藥物來作「自我治療」。然而，使用非法藥物的青少年，比成年人更容易出現心理健康情況。

薩摩斯說，這種趨勢是給父母的一大警訊。他建議家長要與孩子們開誠布公地交談。從小就關懷並解決孩子們遇到的問題，並教導孩子面對難題時如何處理。

今年截至目前，芝城至少已有19名青少年和前青春期的孩子死於藥物過量。

毒品 芝城 心理健康

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