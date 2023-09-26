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美中區侯友宜後援會成立 挺政黨輪替

【芝加哥訊】
美中地區候友宜後援會日前在芝加哥中華會館成立。(美中侯友宜後援會提供)
美中地區候友宜後援會日前在芝加哥中華會館成立。(美中侯友宜後援會提供)

美中地區候友宜後援會日前在芝加哥中華會館成立，該會將全力支持中國國民黨提名人侯友宜競選中華民國第16屆總統。

成立大會首先播放了中國國民黨主席朱立倫對成立海外後援會的談話影音，還有中國國民黨總統候選人侯友宜海外拜票致意語音。 後援會共同主任委員中華會館主席伍健生、前中華民國僑務委員會委員長吳英毅、中國國民黨美中支部常委關其煉先後致詞。

後援總幹事孫序彰表示，「政黨輪替，臺灣更好」乃是國民黨2024 大選的主軸，台灣人要求安定，不要戰爭，希望下架民進黨。伍健生表示，民進黨執政時期，不顧國家安全、民主福祉，他呼籲在野黨一定要團結齊心，讓國民黨重返執政，中華民國才有明天。

吳英毅說，他跟侯友宜同為嘉義人，侯苦幹實幹，是會做事的優秀侯選人。 關其煉說，美中地區侯友宜後援會是一個結合傳統僑社和新僑，支持侯友宜競選總統共同組成的。 台灣同鄉聯誼會李曼宜表示，要成功完成政黨輪替的目標，需要大家團結一心。

孫序彰也說明了後援會的主要任務，包括協助海外僑胞辦理返台投票登記事宜；凡持有有效的中華民國護照，但已經多年沒有戶籍的僑胞，後援會也可以協助僑胞完成總統選票登記，返台投下神聖的一票；協助僑胞參加黨中央即將成立的海外助選團；鼓勵、歡迎僑界熱心人士捐款，為國民黨候選人挹注更多的選舉資源。

後援會的共同發起單位團體有：芝加哥中華會館、中國國民黨美中支部、芝加哥台灣同鄉聯誼會、芝加哥榮光聯誼會、三民主義大同盟等單位。

成立大會在全體出席人員高呼侯友宜當選、中國國民黨當選、中華民國萬歲聲中圓滿落幕。有關後援會信息，可電孫序彰(630)210-2817，周君鐸(708)737-8452。

美中地區候友宜後援會日前在芝加哥中華會館成立。(美中侯友宜後援會提供)
美中地區候友宜後援會日前在芝加哥中華會館成立。(美中侯友宜後援會提供)

國民黨 侯友宜 中華民國

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