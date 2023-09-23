我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森再表態 2024無意選總統：我擔當不起

3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

特派員黃惠玲／芝加哥報導

美國總統拜登將為數十萬越境進入美國的委內瑞拉無證客，提供臨時合法工作身分的消息傳出，伊利諾州長普立茲克與芝加哥市市長強森都大感欣喜，兩人同稱「這是我們尋求已久的勝利」，今年夏天普立茲克、強森曾強力要求白宮對已經到芝城的1.4萬名無證客才取更多行動，包括增撥經費與核發臨時工作許可。

美國國土安全部在20日晚間宣布，截至7月31日為止，將有約47.2萬的越境委內瑞拉人拿到「臨時保護身分」(Temporary Protected Status)。這項對委內瑞拉人臨時身分保護的延長與重新指定，將持續18個月，目標是在30天內讓這些人拿到工作許可，不過，該措施僅限定使用CBP One的應用程式通過邊境的尋求庇護者，或是通過假釋的古巴人、海地人、尼加拉瓜人與委內瑞拉人。

一個月前，普立茲克與強森，還有其他民選官員一起召開大規模的新聞發布會，呼籲聯邦政府加快腳步發放越境無證客的工作許可，強森說，如果拜登政府不採取相應措施，芝市將無法支持更多的移民

獲悉拜登即將給予數十萬個委內瑞拉越境移民工作許可後，強森立即回應表示，「在接收移民並安置他們的關鍵時刻，很感謝拜登與國土安全部決定擴大對委國移民的臨時保護身分，這對芝市與伊州都是值得慶賀的時刻。」

強森提到，芝市勞動力短缺的問題明顯，批准新的勞動力進入市場，將對整個城市帶來很大的公共利益。

強森從5月15日上任市長職務以來，處理大批從德州轉載到芝加哥的越境無證客危機，無疑成為他的首要問題之一，尤其目前仍有1600多位無證客仍睡在芝加哥警局大廳、歐海爾機場，不僅生活條件糟糕，也同時對警察工作與社區帶來一定困擾，強森計畫在入冬前，將這些移民全部轉移到市府搭建的大帳棚居住。

從德州等美國南部邊境城市到芝加哥的大多數無證移民，都是逃離極端貧窮與政治暴力的委內瑞拉人，根據芝市數據，7月31日前後，在芝市的移民庇護人口普查中，至少有4000名委內瑞拉的移民。

移民 無證客 拜登

上一則

無證家庭助攻 芝加哥公校入學率回穩

下一則

洛杉磯連環殺手 承認德州殺叔嬸

延伸閱讀

拜登政府允47萬委國無證客合法就業 恐再掀偷渡潮

拜登政府允47萬委國無證客合法就業 恐再掀偷渡潮
金融時報：拜登向莫迪關切錫克教領袖遇刺事件

金融時報：拜登向莫迪關切錫克教領袖遇刺事件
拜登在西語黨團活動讚非裔黨團 福斯：兩天內三度出包

拜登在西語黨團活動讚非裔黨團 福斯：兩天內三度出包
聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

聯邦同意速發無證客工卡 伊州長、芝市長欣喜

熱門新聞

羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

2023-09-20 19:55
聯邦貿易委員會的Do Not Call Registry網站。（取自donotcall.gov）

「喂，聽得到嗎？」電話詐騙已簡單到要你回答Yes或No 　

2023-09-19 20:25
德州華裔兒童遭鄰居毆打，生命垂危。（GoFundMe網頁）

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

2023-09-20 20:47
德州產業稅減稅法案，多數屋主將獲益。（德州住房廳臉書）

這下子搬到德州的人更多了 這些屋主學區稅降到0

2023-09-20 22:48
喬治亞理工學院(Georgia Tech)名列為2024年全美排名第三的公立大學。(該校臉書)

全美最佳公立大學 喬治亞理工高居第三

2023-09-15 02:14
若殭屍入侵，休士頓可能是最佳的藏身地點。(Getty Images)

殭屍若入侵 休士頓成最佳避難城

2023-09-16 02:12

超人氣

更多 >
保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物

保持健康老化 營養師建議常吃這四種長壽食物
「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡

「雞排飯傳奇」老闆炸雞排突暈倒 下秒一頭栽進滾燙油鍋亡
專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒
研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康

研究：塑膠微波加熱 釋出大量塑膠微粒恐害健康
世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣