小費員工時薪5年內年漲8% 芝議會10/4表決

芝市市長強森(左五)在競選市長期間，即承諾將支持調高小費員工薪資，圖為他出席「公平一致薪資」(One Fair Wage)組織活動。(One Fair Wage臉書)

芝市議會勞動力發展委員會(Committee on Workforce Development)20日投票 通過一項「取消小費員工薪資低於最低時薪 」的議案，該方案提議從明年7月1日起，分成五年將小費員工的時薪(現為9.48元，僅最低時薪60％)，逐年提高8％，直到2028年7月1日增至與芝市最低時薪15.48元齊平。

這項新方案獲得委員會以9：3的票數通過，預計全案將在10月4日舉行全議會投票。

該提案一開始在市長強森的主導下，本來計畫在兩年時間就把小費員工的時薪，調高到最低時薪的水平，不過，此舉遭到餐飲業反彈，為了安撫餐館業者，才改為分成五年逐年調升。

伊利諾州餐館協會表示，原本協會建議將小費員工的時薪增加到20.54元，但僅限於年營收超過300萬元的餐館，不過，未獲強森與其議會盟友同意，餐館協會主席涂以亞(Sam Toia)獲知其提案胎死腹中後，退而求其次接受了五年分階段調薪的計畫。

即使落實時間延長了幾年，但涂以亞仍然擔心勞動力成本的增加，會迫使家庭式經營的餐館結束營業或進行裁員 。他表示，此舉肯定將導致一些工作崗位流失，但對於餐館老闆來說，將調薪預算時間從兩年延長到五年，還是容易執行得多。

他也提到，強森與其團隊願意聆聽業者心聲令人欣慰。

芝市35區區拉米瑞斯-羅薩(Carlos Ramirez-Rosa)說，強森如果堅持兩年漲薪將可為他贏得選票，但他沒有這樣做，而是同意了分成五年調漲。他說，此措施將可確保若是工人有更具尊嚴與公正的工作環境，尤其許多從事低薪工作的少數族裔，他們靠著小費生活，卻可能因為收入不穩而很難養家活口。

他說，「我們知道有了一份公平薪資，再加上小費，餐館工人的日子會更好過，我們很高興能夠大家合作達成目標」。

轄區主要在芝加哥市中心的42區區長萊利(Brendan Reilly)預測，新的提案將使服務成本明顯提高，屆時額外經營花費勢將轉嫁到消費者身上，更會降低酒吧與餐廳原本就已經微薄的利潤，進一步可能導致裁員。

還有一些區長擔心，顧客將因此流失到芝加哥市以外地區用餐，萊利正爭取議會推遲此方案的全員投票時間。