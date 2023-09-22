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時薪將調高 芝加哥餐館東主與員工憂喜參半

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝市長強森提出新版小費員工時薪修正案，計畫到2028年7月將現行小費員工薪資提高到與目前該市最低時薪標準。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長強森提出新版小費員工時薪修正案，計畫到2028年7月將現行小費員工薪資提高到與目前該市最低時薪標準。(特派員黃惠玲／攝影)

「有的客人消費金額都達到200或300元了，但小費卻一毛不拔」，在海軍碼頭一家餐館Margaritaville擔任服務生的布朗(Ashonti Brown)說，很多顧客可能並不知道，他們的時薪遠比芝市規定的最低時薪少很多，「我們主要仰賴小費收入，才能掙到最低工資」。

曾在Hooters工作過的布朗說，曾經遇到客人消費額都已經超過200元了，卻完全不給小費，「如果你付不起，就不要出來吃飯，否則我們靠小費支付家裡各種帳單的員工，根本很難維持生活基本開銷。」

芝市議會很可能在下月初通過的一項法案，將有助於彌補小費員工薪資與一般員工時薪間的差距。該提案將提高芝加哥7300多家餐館工人的最低時薪，規定未來五年內，小費員工薪資將逐步調漲到與正常最低時薪一致。

不過，有人對新提案充滿期待，覺得將可整體提高收入，一些餐館老闆則擔心成本增加，生意也將面臨挑戰。

芝城北區經營標準酒吧與燒烤餐廳(Standard Bar and Grill)東主畢爾金(Aaron Bilgin)說，新的方案對小商家帶來傷害，「我當然希望每個人都過上好生活，但本市市長的作法完全錯誤，因為這樣一來，等於把所有的責任都推到小企業主身上，新的調薪措施，等於讓餐館業者成本再度增加」。

他說，新的舉措固然對小費員工有幫助，但同時也等於逼迫小氣業者關門大吉，「老實說，我的調酒師賺得都比我多了」，他表示，提高工資等於迫使店主提高售價，從而趕走消費者。

Iron Age韓國牛排館的服務生帕拉福克斯(Josh Palafox)說，新的調薪提案讓他又憂又喜，因為「對個人來說，加薪當然很好，但餐館也可能戶因此裁掉服務生」，他說，自己不想老闆因為付不起工資而讓他陷入失業風險。

在北密西根大道的老四川中餐廳擔任服務生的Tram說，他工作的餐廳經常有很多遊客，而一般遊客不會給太高的小費，目前小費員工的時薪僅達到芝市規定最低時薪的六成，「收入不穩定且時常可能入不敷出」是他的最大困擾。

最低時薪 芝城 芝加哥

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