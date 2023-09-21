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芝加哥郊區兇殘滅門案 1家4口與3狗遭槍殺

特派員黃惠玲／芝加哥報導
羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)
羅隆(Alberto Rolon，右)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，左)跟兩個兒子，不幸均遭槍殺。(巴托洛梅家人提供)

芝城西南郊羅蜜歐維爾市(Romeoville)日前發生一起駭人滅門案，當天有民眾稱無法聯繫到親友，因此致電請警察前往其住處查看，警察趕抵現場後，發現兩名大人、兩個幼童以及三隻狗全遭槍殺。

該市警局副局長伯恩(Christopher Burne)20日下午表示，這起滅門事件的兩名嫌疑人，逃到奧克拉荷馬州的Catoosa時，遭當地警方意圖盤查車輛後加速逃逸而發生車禍致車輛起火，當地警方隨後聽到兩聲槍響，警察到場發現，坐在駕駛座的命案兇嫌休伊(Nathaniel Huey Jr,)中彈死亡，其坐在副駕座的女友身中槍傷，情況危急。

羅蜜歐維爾警局表示，17日晚間約8時43分左右，有民眾打電話稱，住在康柯德大道(Concord Ave.)500號附近的親友當天沒有去上班，且沒有回覆電話，希望警察能夠前往該地址查看，警方說，他們趕到現場時，發現包括兩名成人與兩名兒童中彈死亡。

羅市市長諾克(John Noak)說，他已經要求該市的社會服務人員在這此殘暴兇殺案發生後，提供居民必須的支持幫助，「我們整個社區都在為此慘劇感到悲傷，尤其兩名幼童也受害，更令人心痛」。

伯恩說，警方已經對該案做出結論，那就是「這並非一起隨機事件」，公眾不需要因此擔憂社區安全，不過，警方沒有提供其他細節。威爾郡的重案組正在協助羅市警方調查該起死亡事件。

警方在案發隔天曾發表聲明稱，該起槍擊案是發生在該處民宅內，但拒絕回應現場是否有人闖入跡象。

伯恩也公布了兩名成人死者的姓名，分別是羅隆(Alberto Rolon，38歲)、巴托洛梅(Zoraida Bartolomei，32歲)夫婦，兩名男童年齡分別是九歲與七歲，他也提到，受害者住家的三隻狗也在屋內被槍殺。

根據巴托洛梅的母親表示，女兒一家五個月前才以25萬元買下發生槍擊案的房屋。

伯恩說，調查現仍處於「早期階段」，警方目前推測槍擊發生在16日晚間9時到隔日清晨5時之間，警方確信兩名大人死者並非開槍的人，兇嫌另有其人且在逃。

住在凶宅旁的鄰居非利斯普(Lynn Phillips)說，她感到非常震驚，因為小區向來很安靜，住了很多學齡兒童與退休人員，「從來沒想過會發生這種事情」。

她說，發生悲劇的鄰居通常都獨來獨往，有時會看到孩子在後院打籃球，「這家人最近才搬到小區」，她也提到，17日入夜後她沒有聽到任何槍聲。

槍擊 奧克拉荷馬州 芝城

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