芝加哥公立高中入學考 首度可選中文應試

申請入讀芝公立菁英高中競爭激烈，CPS宣布今年高中入學考試有多項變革。(CPS)

芝加哥 公立學校系統(CPS)2024-25學年入讀該市公立小學、高中的「GoCPS」網路申請即起開放到11月9日截止，此舉拉開了學生爭搶菁英學校序幕。CPS特別提醒學生與家長，今年高中入學考試時間縮短、選校排名截止日期推遲，此外，今年入學考將首度提供中文等的五種語言供學生選擇應考。

不過，去年由CPS執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)提出的方案，即向低收入家庭學生開放更多菁英學校入學(selective enrollment)名額，不在這次的新措施範圍。

馬丁內茲說，「我們教育 項目的優勢與多樣性，是要使學生能夠先拿到大學學分，選修國際文憑課程與大學先修課程，然後成為雙語能力人才，並有機會探索STEM、CTE與服務領導力的課程。」

新的高中入學考試時間長度，從原來的兩個半小時縮短到一個小時，考試內容包括30分鐘的數學、30分鐘的閱讀，此外，CPS第一次在英語之外提供學生可選擇以另外五種語言考試，包括西班牙語、阿拉伯語、中文普通話、烏爾都語(Urdu)、波蘭語。

CPS發言人說，考試時間縮短，但已經足夠讓公校 獲得錄取過程中所需的學生成績信息，同時有助於減少學生的焦慮情緒，提高考試的可及性。

現於CPS就讀的學生，將在10月11日參加高中入學考試；非CPS學生入學考試，則可選擇在10月14日、15日或21日參加考試。報名方面，不在CPS上小學的學生，必須在10月2日之前110月14、15日的考試，或在10月6日前報名參加10月21日舉行的考試。

以往公校學生在還沒有拿到考試成績前，就要做出選校排名，今年選校排名日期推遲，新措施規定，學生們考完試將在11月收到成績，然後必須在11月22日下午5時之前，對自己心儀的學校重新排名，這樣學生可以根據自己的分數做出更好的選擇。

學校錄取通知將在明年春季發放，CPS希望今年可以提早公布錄取信息，讓每個家庭可以有更多時間在截止日前做出選校排名決定。

對於許多孩子來說，申請芝加哥公立高中的壓力不亞於申請大學。

改革教育人士一直在推動提高入學便利性，減少入學壓力。過去10多年以來，CPS高中的七成名額，都是根據社會經濟因素來分給四個等級的學生，每個等級的學生在根據成績、考試分數評比；而其他三成名額則完全分配給在錄取系統中獲得最高分數的學生，這群學生通常來自收入較高的家庭。

相關入學申請的程序詳情，可查詢CPS官網，網址：cps.edu/gocps。