明州漢字節園遊會 結合知性與趣味受歡迎

參加者專注玩唐詩漢字拼圖。(記者陳曼玲／攝影)

台灣線上圖書館 (Taiwan Online Library)日前在聖保羅市綠意洋溢的高地公園(Highland Park)舉辦第十三屆漢字節園遊會，吸引將近兩百位華洋民眾前來，參加的民眾免費吃到剛烤好出爐的車輪餅、新鮮的冬瓜茶，還可挑戰十多項漢字遊戲，一起度過知性又趣味的夏末秋初時光。

台灣線上圖書館館長蔡玉茂說，這次活動內容豐富，歸功於15名義工花費數個月透過線上多次開會討論才定案，義工們精心構思與製作的內容包括燈籠製作、漢字黏土、唐詩漢字拼圖、跟台灣文化相關的填字遊戲、書法 、甲骨文 與漢字配對、活字印刷做書籤、台灣小吃桌遊、台灣中英文書籍藉閱、小提琴演奏、台灣手作禮品等。

參加者運用科技玩甲骨文配對。(記者陳曼玲／攝影)

在電腦公司工作的鄭雪莉用電腦網路遊戲來玩甲骨文與漢字配對，參加者先用手機掃描QR碼，可讓多人連上網站來比賽，是結合科技的新鮮玩法。

當天演奏小提琴的周詩縈畢業於東吳大學音樂系，目前在明尼蘇達大學研究所攻讀音樂演奏。她說自己九歲開始學小提琴，國高中都念音樂班。她當天演奏了望春風、四季紅、台北的天空、青花瓷等19首台灣老歌、民歌與流行歌曲等。她表示自己熱衷研究表演，還像數學一樣的分析曲目的調性與創作背景等細節，來豐富音樂的呈現。她提到當她找到感動的和聲與拉出想要的音感會覺得很有成就感，未來也想進一步探索音樂治療的領域來啟發人的心靈。

容樹禾(右)和妻子王敏芬教孩子寫書法。(記者陳曼玲／攝影)

從通用磨坊(General Mills)退休已經八十多歲的義工容樹禾和妻子王敏芬在場為美國長大的孩子示範寫書法，現場充滿祖孫傳承文化的溫馨。

另外由台灣僑委會提供的生肖燈籠頗受大人小孩的歡迎。中文老師林幸璉示範用黏土捏漢字。現場還有明大學生會會長徐家輝做的藍色棉花糖、蔡言欣做車輪餅、黃聖棻和先生Michael製作的冰涼冬瓜紅茶。另外明大作博士後研究的魏晉文負責在圖書攤位協助民眾借出的書達90多本。

台灣線上圖書館感謝參加者對活動的好評與建議，希望將來能更多啟發民眾欣賞學習正體字的樂趣。義工鄭光生拍攝的活動剪輯請上網觀賞：https://reurl.cc/L6dXeX。