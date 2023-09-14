安置無證客 芝加哥年底前將耗費逾2.5億

目前仍有許多移民露宿芝加哥警局。(本報檔案照片)

芝加哥 市市長強森日前在市議會表示，因為從德州轉送到芝加哥尋求庇護 的移民 人口急速增加，預計年底前，市府將花費稅金超過2億5570萬元進行相關安置。

強森在議會提出針對尋求庇護移民的冬季安置計畫。氣溫劇降之前，將把尋求庇護者從警局轉移到巨型帳篷，他要求區長提供可作為場地的適當地點，以建造「可禦寒基地營區」(winterized base camps)。

安置庇護者的成本耗資巨大，將是一場看不到盡頭的人道主義危機。自2022年8月到12月期間，芝加哥花費了1750萬元，提供尋求庇護者的安置、穿衣、食物等照顧需求。但隨著德州轉送無證客人口成級數增長，今年1月到7月支出激增至1.152億元。下半年預計將再支出1.23億美元。總金額將高達2.557億美元。

移民暨難民權利委員會主席40區區長瓦斯奎茲(Andre Vasquez)表示不知道錢將從哪裡來，當前芝市急需州政府與聯邦的資金，但因全國也有其他地方面臨相同問題，獲得資金將是一大挑戰。

他同時強力呼籲聯邦政府應加速核發工作許可，並建議伊州其他城市也開始接受一些移民。

15區區長羅沛茲(Ray Lopez)發表聲明對強森的提議「謹慎樂觀」，他說，這是聯邦政府超過十年未積極處理移民危機，導致芝市被迫承受尋求庇護者的沈重負擔。

據芝加哥太陽時報(Chicago Sun-Times)報導，強森拒絕透過消減預算、或是增加稅收來處理此一人道危機。

去年德州已經轉送1萬3500名無證客到芝加哥，目前近1,600名移民住在警局周圍，近500名移民則睡在機場地板上。

38區區長史波薩圖(Nick Sposato)說，根據簡報，還有五輛公車將從德州轉送尋求庇護的移民到芝市。史波薩圖表示當下狀況讓市長根本無法預估未來將會需要建造幾座帳篷，他稱目前的狀態只是冰山一角，如果毫無限制的安置庇護者，到達一個程度之後，「我們終將不能再繼續。」