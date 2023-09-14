我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

安置無證客 芝加哥年底前將耗費逾2.5億

特派員黃惠玲／芝加哥報導
目前仍有許多移民露宿芝加哥警局。(本報檔案照片)
目前仍有許多移民露宿芝加哥警局。(本報檔案照片)

芝加哥市市長強森日前在市議會表示，因為從德州轉送到芝加哥尋求庇護移民人口急速增加，預計年底前，市府將花費稅金超過2億5570萬元進行相關安置。

強森在議會提出針對尋求庇護移民的冬季安置計畫。氣溫劇降之前，將把尋求庇護者從警局轉移到巨型帳篷，他要求區長提供可作為場地的適當地點，以建造「可禦寒基地營區」(winterized base camps)。

安置庇護者的成本耗資巨大，將是一場看不到盡頭的人道主義危機。自2022年8月到12月期間，芝加哥花費了1750萬元，提供尋求庇護者的安置、穿衣、食物等照顧需求。但隨著德州轉送無證客人口成級數增長，今年1月到7月支出激增至1.152億元。下半年預計將再支出1.23億美元。總金額將高達2.557億美元。

移民暨難民權利委員會主席40區區長瓦斯奎茲(Andre Vasquez)表示不知道錢將從哪裡來，當前芝市急需州政府與聯邦的資金，但因全國也有其他地方面臨相同問題，獲得資金將是一大挑戰。

他同時強力呼籲聯邦政府應加速核發工作許可，並建議伊州其他城市也開始接受一些移民。

15區區長羅沛茲(Ray Lopez)發表聲明對強森的提議「謹慎樂觀」，他說，這是聯邦政府超過十年未積極處理移民危機，導致芝市被迫承受尋求庇護者的沈重負擔。

據芝加哥太陽時報(Chicago Sun-Times)報導，強森拒絕透過消減預算、或是增加稅收來處理此一人道危機。

去年德州已經轉送1萬3500名無證客到芝加哥，目前近1,600名移民住在警局周圍，近500名移民則睡在機場地板上。

38區區長史波薩圖(Nick Sposato)說，根據簡報，還有五輛公車將從德州轉送尋求庇護的移民到芝市。史波薩圖表示當下狀況讓市長根本無法預估未來將會需要建造幾座帳篷，他稱目前的狀態只是冰山一角，如果毫無限制的安置庇護者，到達一個程度之後，「我們終將不能再繼續。」

庇護 移民 芝加哥

上一則

17對雙胞胎入學 賓州學區創紀錄

下一則

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

延伸閱讀

艾伯特送出偷渡客 伊州參議員德賓批

艾伯特送出偷渡客 伊州參議員德賓批
中國東部戰區批美加軍艦過台海 稱全程跟監警戒

中國東部戰區批美加軍艦過台海 稱全程跟監警戒
伊州長、芝市長 要求加速核發移民工作許可

伊州長、芝市長 要求加速核發移民工作許可
已無力續收容 伊州長、芝市長促聯邦速發移民工作許可

已無力續收容 伊州長、芝市長促聯邦速發移民工作許可

熱門新聞

網路購物應用程式TEMU從去年夏天推出以來，該局接獲的投訴與擔憂與日俱增，尤其該app會收集消費者大量信息，網路安全專業人士懷疑該項應用程式，可能繞過手機安全設置去監視其他應用程式，甚至更改設置。(Getty Images)

美版拼多多低價誘人 恐洩個資…TEMU遭投訴900宗

2023-09-14 11:42
18歲的搶劫慣犯，兩周前在華埠劫車(右圖)因受害華人拒絕指認而被釋放，14日他(左圖)又回到華埠搶劫另一名華男。(華埠治安互助隊提供)

吃定華人怕事 受害華男拒指認 搶嫌獲釋又回華埠行搶

2023-09-14 15:20
警方公布的越獄逃犯卡瓦坎特最新照片，原先一臉落腮鬍已刮得乾乾淨淨，並身穿綠色帽T。(路透)

「壁虎功」越獄11天 賓州殺人犯鬍子剃光、偷車逃逸

2023-09-10 21:18
一名61歲的華男遭三名女非裔劫匪當街毆打搶走車鑰匙。(華埠治安互助隊影片截圖)

3非裔女嫌芝華埠行搶 當街毆打華男劫走車輛

2023-09-08 09:38
華爾街日報2024年最佳大專院校排名，德州只有德州農工大學與萊斯大學擠進前百大，圖為德州農工大學校園一景。（取自德州農工大學網站）

華爾街日報全美大學百強 德州僅兩校上榜

2023-09-10 02:15
芝市將免費替市民接種新版新冠補強疫苗。(本報檔案照片)

8成美國人2年未打新冠疫苗 醫：應考慮接種最新補強針

2023-09-12 10:17

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信

鄧超「中國乒乓」慘賠3億罹抑鬱症？「表姐」爆情況糟…網友不信