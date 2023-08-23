芝加哥佛光青年 走向國際 展望未來

跟隨星雲大師的腳步，參訪弘法之初的宜蘭。

芝加哥 佛光青年8月12日舉辦暑期聯誼活動，青年們在參與2023年「智慧與創新」國際佛光青年會議期間，與來自全球5大洲、23個國家近千位佛光青年共聚佛光山，運用「智慧與創新」設計出打破框架的沉浸式體驗，提供各國特色互動交流課程，佛光青年們向芝加哥青年朋友們分享與會感受。

監寺有恆法師表示：芝加哥佛光青年分團去年在疫情 期間於線上成立，本次特別回到佛光山總本山參加授正儀式。對於海外的青年來說不僅是尋根之旅，更是親身感受佛光山的宗風，從方方面面理解人間佛教的實踐。芝加哥青年們在參與青年會議之餘，自發在宗祖殿禮祖、在大雄寶殿隨眾做早課，體驗叢林的一日修持。跟隨星雲大師 的腳步，參訪弘法之初的宜蘭南陽別院、台北道場，而佛光大學則專門為青年們開設蔬食課程，自製水煎包和豆花，收穫滿滿。因緣殊勝，青年們何其有幸與依空法師、慧傳法師接心，更是給與剛剛成立的芝加哥青年分團莫大的支持與鼓勵，青年們紛紛發願要將人間佛教在芝加哥發揚光大。

芝加哥佛光青年分團團長王彬馨（Celine Wang）從國際佛光會署理會長慈容法師手中緩緩接過青年團授正肩帶，象征著在芝加哥青年多年的努力之下，青年分團正式成立。特別的是他們中有3對9位姐妹和一雙兄弟齊上陣，與來自世界各地的佛光青年交流學習，更發願再接再厲未來要成為白象幹部，將所學所感帶回芝加哥，與美國的青年朋友分享。Celine通過尋根禮祖，青年們認定佛光山就是我們法身慧命之家；星雲大師「佛教需要青年、青年需要佛教」的理念深植在我們每個人的心中，點亮我的人生。在佛光山的日子，團員們留下了彌足珍貴的回憶，更是日後弘法利生的動力。

當芝加哥青年到宗祖殿禮祖，從墻上環繞著的大師一筆字，到每天所聽到的大師的精神、人間佛教的理念。青年們無時無刻都感受到師父上人與我們同在。副團長Karen Wang深受佛光山各處細節的感動，表示：「每個設計細節都是為了成為一個歡喜的地方，我可以看到佛光山所蘊含的用心和慈悲。」當看到百萬人興學墻壁時，她立即發願成為其中一員，支持文化教育。

「我能為你做什麼？」青年分團財務Jacob Haverkos當聽到大師的這句話時深受觸動：「大師以他的無私、他無窮無盡的慈悲成就眾生，我必傳承他偉大的遺志。」通過青年會議使團員們獲得成長，秘書 Beatriz Haverkos在英文圓桌論壇時聽到大師的一句「我願意」就豁然開朗，讓她勇於直下承擔。