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芝加哥佛光青年 走向國際 展望未來

芝加哥訊
跟隨星雲大師的腳步，參訪弘法之初的宜蘭。
跟隨星雲大師的腳步，參訪弘法之初的宜蘭。

芝加哥佛光青年8月12日舉辦暑期聯誼活動，青年們在參與2023年「智慧與創新」國際佛光青年會議期間，與來自全球5大洲、23個國家近千位佛光青年共聚佛光山，運用「智慧與創新」設計出打破框架的沉浸式體驗，提供各國特色互動交流課程，佛光青年們向芝加哥青年朋友們分享與會感受。

監寺有恆法師表示：芝加哥佛光青年分團去年在疫情期間於線上成立，本次特別回到佛光山總本山參加授正儀式。對於海外的青年來說不僅是尋根之旅，更是親身感受佛光山的宗風，從方方面面理解人間佛教的實踐。芝加哥青年們在參與青年會議之餘，自發在宗祖殿禮祖、在大雄寶殿隨眾做早課，體驗叢林的一日修持。跟隨星雲大師的腳步，參訪弘法之初的宜蘭南陽別院、台北道場，而佛光大學則專門為青年們開設蔬食課程，自製水煎包和豆花，收穫滿滿。因緣殊勝，青年們何其有幸與依空法師、慧傳法師接心，更是給與剛剛成立的芝加哥青年分團莫大的支持與鼓勵，青年們紛紛發願要將人間佛教在芝加哥發揚光大。

芝加哥佛光青年分團團長王彬馨（Celine Wang）從國際佛光會署理會長慈容法師手中緩緩接過青年團授正肩帶，象征著在芝加哥青年多年的努力之下，青年分團正式成立。特別的是他們中有3對9位姐妹和一雙兄弟齊上陣，與來自世界各地的佛光青年交流學習，更發願再接再厲未來要成為白象幹部，將所學所感帶回芝加哥，與美國的青年朋友分享。Celine通過尋根禮祖，青年們認定佛光山就是我們法身慧命之家；星雲大師「佛教需要青年、青年需要佛教」的理念深植在我們每個人的心中，點亮我的人生。在佛光山的日子，團員們留下了彌足珍貴的回憶，更是日後弘法利生的動力。

當芝加哥青年到宗祖殿禮祖，從墻上環繞著的大師一筆字，到每天所聽到的大師的精神、人間佛教的理念。青年們無時無刻都感受到師父上人與我們同在。副團長Karen Wang深受佛光山各處細節的感動，表示：「每個設計細節都是為了成為一個歡喜的地方，我可以看到佛光山所蘊含的用心和慈悲。」當看到百萬人興學墻壁時，她立即發願成為其中一員，支持文化教育。

「我能為你做什麼？」青年分團財務Jacob Haverkos當聽到大師的這句話時深受觸動：「大師以他的無私、他無窮無盡的慈悲成就眾生，我必傳承他偉大的遺志。」通過青年會議使團員們獲得成長，秘書 Beatriz Haverkos在英文圓桌論壇時聽到大師的一句「我願意」就豁然開朗，讓她勇於直下承擔。

芝加哥青年分團與北美各青年團獻上《打開你的心》，以紀念星雲大師。Sam Haverkos回憶起這令人興奮的時刻：「看到世界各地的青年，通過音樂這種共通語言聯合在一起，確實讓人動容！大家一起邊唱邊跳，我覺得我們心靈相通。」Teresa Sun：「歡呼和掌聲讓我忘記了煩惱和擔憂。整個表演就像一場夢，結束得太快，我還來不及回味。」芝加哥青年們雖不會中文，但是發心學習人間因緣，用音聲接引更多的青年學佛。明年暑假，青年們將前往德國柏林參與2024國際青年幹部會議。歡迎廣大青年朋友加入佛光家庭，開拓視野，走向世界。【王彬怡、芝加哥佛光山供稿】

國際佛光會署理會長慈容法師為芝加哥佛光青年分團授正分團團旗和團長肩帶。
國際佛光會署理會長慈容法師為芝加哥佛光青年分團授正分團團旗和團長肩帶。
9位芝加哥佛光青年參加2023年「智慧與創新」國際佛光青年會議。
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芝加哥和北京佛光青年與依空法師合影。
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芝加哥青年與佛光山開山祖師星雲大師銅像合影。
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2023年「智慧與創新」國際佛光青年會議，來自全球5大洲、23個國家近千位佛光青...
2023年「智慧與創新」國際佛光青年會議，來自全球5大洲、23個國家近千位佛光青年共聚佛光山。

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