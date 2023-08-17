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芝加哥公校8/21開學 30萬學童返回校園

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝公校執行長馬丁內茲(前右三)、市長強森(前右二)與新上任的芝加哥教育委員會主席史加南(前右一)提醒公校學生下周一返校上課。（CPS臉書）
芝公校執行長馬丁內茲(前右三)、市長強森(前右二)與新上任的芝加哥教育委員會主席史加南(前右一)提醒公校學生下周一返校上課。（CPS臉書）

芝加哥公立學校即將在21日(下周一)開學，芝公校系統(CPS)執行長馬丁內茲表示，往年開學日均在勞工節後，今年提早了好幾周，因此明年學年結束時間也提前到6月6日。CPS呼籲家長留意返校開學必須提交的各種表格，此外，為了確保學童安全上下學，公校聘用上千名「安全導護人員」(Safe Passage Workers)也將在開學日起執行任務。

約1200名芝公校的安全導護人員，15日聚集在芝市Wintrust體育館舉行開學前大會，芝市長強森到場致詞表示，當你在芝加哥市養家糊口時，有些日子會很困難，但在這座城市的各個社區，安全導護給大家帶來了希望，因為你們的奉獻精神和對芝加哥人民的承諾影響深遠。

芝加哥公校執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)說，過去14年來，該項目的服務學校從35所增至188所，服務學生人數也增至7萬8000名，他肯定安全導護人員的重要，因為「孩子如果沒有安全感，就無法在學校學習取得好結果」。

已經擔任安全導護人員長達11年的亞當斯(Gregory Adams)說， 社區安全需要每個人一起參與，而從這份工作中，他體會道自己的責任感。

此外，芝加哥公立學校系統再次提醒，由於學區所需校車司機人數仍缺五成，CPS仍在努力解決人力短缺問題，希望所有家長在21日開學第一天，事先安排好孩子上下學的交通接送。配合公校開學日，芝加哥運輸局(CTA)宣布，21日開學當天，所有公校學生搭乘捷運、公車都可享受免費優惠。

馬丁內茲表示，新的學年開學日比往年提早，因此明年學年結束時間也提前到6月6日。CPS呼籲家長留意返校開學必須提交的各種表格，尤其是健康表與疫苗施打紀錄，有關各校開學注意事項、課程時間與早餐供應詳情，可直接到官網查詢：www.cps.edu/sites/back-to-school/

公校 芝加哥 公立學校

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