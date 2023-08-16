工程期2年 芝加哥湖街鐵橋明年起大整修

芝加哥湖街鐵橋將在明年起進行為期長達兩年的大整修。(芝運輸局)

芝加哥 市區湖街(Lake St.)大橋將在明年進行重大整修，包括更換芝加哥河南岸上的橋樑。芝加哥運輸局(Department of Transportation)表示，這項翻修工程預計為期長達兩年，施工項目包括修復大橋的機械與電力系統，還有橋樑結構與橋屋。

這座鐵橋建於1916年，橋樑上半部供捷運 列車行駛，下層則給汽車、行人通行。屆時運河街(Canal St.)與威克大道(Wacker Drive)間的湖街，將關閉長達18個月，以利工程進行，此外，河濱步道 的東區與西區的部分路段，也會受到影響。

運輸局表示，整個項目大概需要兩年時間才能完成，一旦選定了承包商，運輸局將公布更具體的時間表。

一旦整修工程啟動，所有行人如果要過河，將必須繞道至蘭道夫街(Randolph St.)的大橋，至於東向行駛的車輛，則要繞至華盛頓街(Washington St.)過河，西向車輛則轉至麥迪遜街(Madison St.)過河。

CTA捷運綠線與粉紅線將在工程期間，有兩次每次為期12天的停運，因為預計道路封閉六個月後，施工人員將拆除西半部的橋樑，並在河上安裝新的組件，工程期約需12天，而再過六個月，將針對橋的東半部進行同樣工程，因此捷運也將配合停駛12天。

在捷運關閉期間，CTA將在柯林頓街車站(Clinton)、克拉克街車站(Clark)以及湖街站提供公車轉乘服務；此外，125路公車將改道沿著華盛頓街東向行駛，沿威克大道北向行駛，施工期間，位於運河街與蘭道夫街的公車停靠站均將暫時關閉。

湖街大橋是CTA負責維護的芝加哥河與卡盧梅特河(Calumet river)沿岸共37做可移動橋樑之一。