芝郊區青少女訪華埠 認識歷史建立認同

美華婦女行動聯盟張秀賢(前左四)感謝美亞健康協會劉紅(前左三)、華埠更好團結聯盟主任陳本恩(前左二)與創辦人陳增華(右四)與該聯盟青少女交流。(特派員黃惠玲／攝影)

協助新一代華裔 青少年建立身分認同，同時推動投入維護華裔權益，是目前眾多非盈利華裔組織的優先工作目標，美華婦女行動聯盟(Chinese American Women in Action，CAWA)日前首度帶領數十位來自郊區的青少女，到訪華埠 美亞健康協會(MAHA)，與多位華裔組織領導者針對壯大華裔力量熱烈交流。

大芝加哥地區華裔人口雖然不斷成長，但華埠一帶的青少年與郊區青少年間的交流、合作卻十分罕見，這次透過兩大華裔組織的合作，加上數十年來積極推動華裔社區權益的華埠更好團結聯盟參與，成功讓與會孩子學習、認識到華埠歷史、維權發展以及提升心理健康等方面的努力與成績。

美華婦女行動聯盟張秀賢(右四)感謝美亞健康協會劉紅(右三)接待該聯盟青少女造訪。(特派員黃惠玲／攝影)

美華婦女行動聯盟主席張秀賢表示，當天共有31名8年級到12年級的學生參與，除了大部分為華裔生外，也有印裔、韓裔及白人學生，此外，還有兩位杜佩琪郡委員會委員伊凡斯(Lucy Chang Evans)、德薩特(Dawn DeSart)以及聯豐集團經理Judy Ni和Jasmine Ni等人出席。

她也提到，芝市的社團有更加强大的組織力，也做出更多實績，所以她希望郊區的年輕人有機會認識華埠文化、歷史與發展，讓新世代亞裔 建立更廣闊的視野，也強化身分認同。

華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩首先介紹了南華埠的發展歷史及人口成長情形，該組織的主要宗旨包括積極推動華人參政、投票，同時也成功催生了伊州眾議會首位華裔議員馬靜儀，以及促使芝市畫出百年來第一個亞裔多數的選區。

芝城華埠人口也從60年代的6000多人，增加到現在有3萬5000人左右，她提到，成為美國唯一逆勢成長的華埠，很大關鍵在於非盈利組織的投入推動華裔權益，她也鼓勵年輕一代亞裔，能夠爭取參與社區服務，進一步擴大影響力。華埠更好團結聯盟創辦人陳增華也到場分享了該組織過去幾十年來，如何壯大亞裔政治力量的過程。

美亞青少年項目負責人林家麒與負責美亞心理健康項目經理黃嘉瑩，陸續分享了青少年族群的各項課程，以及心理健康諮詢與輔導工作。