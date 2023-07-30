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微整形專家葉忠醫生力薦的輕醫美項目 皮秒祛斑 黃金微針 最新水光針等 讓愛美的妳有更多選擇

本報芝加哥訊

地址位於1915 S. Michigan Ave., Chicago，IL 60616的芝加哥美容整型抗衰老中心 (Aesthetic and Anti-Aging Clinic)葉忠醫生，30多年專業醫美經驗，最擅長為東方人整型輕醫美容，激光治療和微創整型，無痛、無疤痕、費用低、恢復快，讓您迅速回復青春。葉醫生主要整型項目還包括：光子嫩膚、皮秒祛斑、黃金微針、最新水光針、化學換膚、激光祛痘印、冰點脫毛、長效填充，還有無痕雙眼皮、開眼角、除眼袋、提眉，眼綜合、鼻綜合、玻尿酸/微晶磁/貝樂膚/隆鼻/豐唇/唇溝/雙下巴/豐太陽穴，抽脂瘦身/全臉脂肪移植/脂肪隆胸，超聲刀/冷凍溶脂/激光脫毛及線雕等。該中心最新推出肉毒素（Botox)袪額頭紋 $99 特價優惠，歡迎致電預約！電話：(312)361-1299/(312)998-5200。

五官長得再精緻漂亮，但面上卻佈滿一點點的色斑，或面上的痘坑凹凸毛孔不平，顏值馬上大打折扣。葉忠醫生強力推薦當今最先进、最時尚和最流行的輕醫美項目：皮秒祛斑、黃金微針、最新水光針等，讓愛美的妳有更多選擇！目前來說，皮秒激光便是有效而又快速的色斑去除方法。一般而言，經過數次的皮秒激光療程，肌膚狀態已經有相當大的改善。皮秒激光的效果是以皮秒為單位的激光，極速擊碎黑色素顆粒至粉塵狀況，最後經身體代謝及排出體外，徹底擊退頑固色素並去除斑點。皮秒激光非入侵性的技術，不會傷害到周圍的皮膚，安全而又有效地幫助肌膚變得白淨嫩滑。皮秒激光打幾多次才見效？必須經專業微整形醫生根據個人實際情況評定。

而黃金微針屬於微創精確治療，治療範圍較全面，傾向於撫平皮膚深層皺紋、去痘坑凹凸洞、收細毛孔的功效，能夠有效針對多種皮膚問題，無能量損耗和皮膚熱損傷風險，療程效果比Thermage更快見效。它不仅能治疗痘坑毛孔，细腻肤质、提亮肤色，还彻底解决传统射频无法解决的深大皱纹和面部松弛问题。实现灵活、精准的治疗，快速见效，维持时间更长，且非常安全，是目前最先进的射频治疗技术。

最新水光針也有不同功效，就像敷面膜一樣，為肌膚深層保濕鎖水，改善真皮層缺水問題，緊緻肌膚、淡化細紋，改善膚色，使肌膚水潤亮白強化並加速肌膚細胞的新陳代謝，緊緻毛孔，修復痘痘疤痕等。更多的輕醫美項目，歡迎致電洽詢葉忠醫生。電話：(312)361-1299/(312)998-5200。

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