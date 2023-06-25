芝加哥佛光山慈悲凝聚活動 圓滿結束為期七週的素粽素齋義賣

芝加哥 佛光協會持續響應國際佛光會世界總會推動的「蔬食A計劃」，為達到【零飢餓，抑制地球暖化 ，平衡生態，保護環境與愛護生命】的目標，盡一份力量；自五月六日正式啟動, 連續七個週末舉行「素粽素齋義賣」，活動至今天(六月十七日)圓滿結束。義賣活動由芝加哥佛光山住持永嘉法師輔導，在芝加哥佛光協會會長王克英與副會長馮漢忠(總幹事)的帶領下，三個中文分會的分會長與會員們，輪流並全力護持這個有意義的活動。 星雲大師 告訴我們，【茹素】是爲了長養我們的【慈悲心】，進而能夠做到【無緣大慈，同體大悲】，更是符合佛光人的活動【非佛不做】的精神。

每週各分會負責人依據上一週素食購買者的回饋，調整推出具有特色的菜色，將素食的「菜根香」供養大眾，廣結善緣，讓數百位的有緣人也能透過吃素食，為環保救地球提供一點助力。

王克英會長表示，芝加哥佛光人在素食義賣活動中，再次展現出集體創作，分工合作的精神，為服務大眾而不辭勞苦;從制定菜單，挑選食材，到用心烹調，無不希望大眾能夠吃得健康，吃的歡喜，感恩義工菩薩的慈悲。

第一次參與素食義賣並擔任總幹事職務的馮漢忠副會長分享，從承擔中真正體會到組織佛光會的活動就是一種行佛和對佛法學習的考驗，也認識到從學佛到行佛之間有不小的距離。在活動中看到每一個成員在有需要的時候，都能做【不請之友】義不容辭的主動承擔，爲活動做出無私無我的貢獻，充分體現了星雲大師提倡給人信心、給人歡喜、給人希望、給人方便的四給精神。沒有佛光人努力的菩薩心，是不可能共同成就和圓滿本次素食義賣的活動。

秘書長王慧師姐看到香積菩薩許標金師姐盡心盡力的從每週週四到週日，連續七週不間斷的素粽義賣，堪稱是常精進菩薩！

今年的素粽素齋義賣，也就在大眾齊心努力下，於今天(六月十七日)畫下了圓滿的句點！(人間社 劉櫻雪 供稿)。