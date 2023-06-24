亞洲傳統藝術博物館　9週年籌款活動圓滿成功

芝加哥廣海同鄉會婦女們為亞洲藝術博物館 9 週年籌款活動「亞洲風味」製作了多款中國傳統糕點，美味留齒香！上圖為廣海鄉親與李惠華區長（中）和 博物館董事徐婕雯（左四），中圖左起：董事黃暉和書法家黃仲楫為貴賓即席揮毫。

地址位於3500 South Morgan St 3F, Chicago, IL 60609的亞洲藝術博物館 日前在博物館內舉辦慶祝建館 9 週年暨籌款活動。這次9週年慶籌款活動主題「亞洲風味」（Taste of Asia），由博物館準備了多款精美亞洲風味美食 招待來賓，包括駐芝加哥中國領事館僑務組領事劉帥、袁坤，第 24 選區州代表議員馬靜儀，芝加哥第 11 區區長李惠華等出席了活動。當晚除了豐富「亞洲風味」美食和博物館中陳列的曆代亞洲古代藝術展品外，還有來自黃河藝術團團長楊左老師愛徒王雯馨的古箏表演「梁祝」和「紫竹調」，還有西北大學 Typhoon 舞蹈團姜鷗巡表演漢代舞蹈以及人民藝術團陳亞媛表演的唐代舞蹈，還邀請了書法家和篆刻家黃仲楫先生現場為來賓寫字幅和刻印章等，向來賓全面展示亞洲傳統藝術的底蘊和魅力。琴聲和古裝傳統舞蹈讓大家度過了一個充滿亞洲藝術氛圍、文化和美食的夜晚！

當晚出席活動的還有亞洲藝術博物館多位董事包括梅英明、Raymond Moy、鄭金光、黃暉 、鄭時坦、徐婕雯等。董事鄭金光醫生代表所有董事致辭感謝贊助商對「品味亞洲」籌款活動的慷慨支持。他表示，作為一個非營利組織，我們是依靠捐款來保護和推廣亞洲藝術和文化，從而繼續為我們的社區服務。他聲稱，捐款將用於資助博物館的週末研討會、講座、學校實地考察等項目。他強調，博物館的使命是保護亞洲文化藝術遺產和傳承教育 。他還向大家介紹了博物館的最新展覽項目「重訪龍」，鄭醫生并再次感謝贊助商家和個人對活動的大力贊助，他們包括：白金贊助者鄭時坦、黃金贊助華埠停車場、白銀贊助 ADG藝城廣告以及 Sushi +回轉壽司等。

博物館副館長呂迪也致辭表示，博物館的宗旨是為社會做貢獻，傳承和弘揚亞洲文化藝術。她感謝博物館創辦人梅英明先生在九年前創辦的亞洲傳統藝術博物館，呂迪讚揚該博物館是聯系東方和西方的橋梁，也在傳承和展示亞洲文化上所發揮的重要作用。呂迪聲稱，為了更好地開展傳統文化教育和服務社區，博物館每個月都有免費參觀項目，以及各種特色展覽項目，歡迎大家關注。

此外，亞洲傳統藝術博物館誠意邀請那些熱衷於支持文化藝術的人士考慮成為贊助商。 如果您有興趣成為贊助商，請聯繫 Heritage Museum of Asian Art ，3500 South Morgan St 3F, Chicago, IL 60609，312-842-8884 ， [email protected]，www.heritageasianart.org。