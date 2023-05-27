懷孕與新冠肺炎疫苗須知 We Can Do This預防COVID-19宣傳教育活動

We Can Do This 預防 COVID-19 宣傳教育活動，懷孕與新冠肺炎疫苗須知。

第一次懷孕或備孕時，健康資訊可能會令人不知所措。這段時期除飲食限制、藥物治療及整體健康管理之外，還有一個問題需要慎重考慮，即如何保護自己與寶寶免受新冠肺炎 侵害。幸運的是，有證據表明，新冠肺炎疫苗 可以提供最佳保護，預防新冠肺炎重症的發生。

藥學博士 Yuch-Hsun (Thomas) Lu 表示：「懷孕期間降低新冠肺炎風險的最佳方法之一就是接種新冠肺炎疫苗。新冠肺炎疫苗可以提供保護，顯著降低重症機率。這是個好消息，因為在懷孕期間盡可能保持您的健康對您及寶寶都十分重要。」

如果您已懷孕、正在備孕或在哺乳期中，您需要瞭解以下資訊：

新冠肺炎疫苗對孕婦及哺乳期婦女安全有效。與年齡超過六個月的人群一樣，建議已懷孕、在哺乳期中、正在備孕或未來可能懷孕的人群都接種新冠肺炎疫苗。接種疫苗可以降低病毒對人們（包括孕婦）造成嚴重疾病及其他健康影響的風險。而且，也沒有證據表明任何疫苗（包括新冠肺炎疫苗）會引起生育問題。

接種免費的新冠肺炎疫苗有助於保護您

您的寶寶。如果您在孕期感染新冠肺炎，患併發症的風險會更高，這對您的孕期狀況及發育中的胎兒都會造成影響。懷孕期間接種免費的新冠肺炎疫苗有助於保護您，降低重症風險，也可以保護您的寶寶。事實上，研究表明，若母親在懷孕期間接種了新冠肺炎疫苗，嬰兒在出生後六個月內感染新冠肺炎的機率有所降低。

在孕期，降低新冠肺炎感染風險十分重要。儘管總體風險很低，但若您已懷孕或剛剛懷孕，與未懷孕人群相比，出現重症的幾率會更高。幸運的是，疫苗可以為您提供保護，降低重症風險。

您也可以採取簡單的措施來助您防範該疾病，譬如盡量限制您

可能接觸過患有新冠肺炎的人的面對面互動，佩戴合適的口罩 ，尤其是在人群聚集或通風不良的室內空間。最後，需用肥皂和水勤洗手，或者若沒有肥皂和水，則使用手部消毒液。

在孕期與產後及時預約醫護人員就診，以保持健康。特別是在孕期，務必按建議的就診計劃前往您的醫療保健提供者處就診。這些就診有助於您與寶寶維持整體健康，因為您的醫療保健提供者可以解答您的問題、提供指導並幫助您接種所有建議的疫苗，包括新冠肺炎疫苗。

如需瞭解關於保護自己防範新冠肺炎的更多資訊或尋找疫苗接種點，請造訪 www.vaccines.gov。