紐約爐頭公司參國際餐飲展　創新全自動炒餐設備引起業界矚目

紐約爐頭公司（L & T Restaurant Equipment）作為一家知名的餐飲業廚房設備供應商，為了推廣他們的產品，最近參加了一年一度的國際餐飲展（National Association Restaurant Show 2023）。這個展覽會於5月20日至5月23日在芝加哥著名的McCormick Place會展中心舉行，吸引了來自餐飲業各個相關領域的參與者。

紐約爐頭公司派遣了多名技術人員參加展會，他們在現場向參觀者介紹了不同廚房設備的特點和使用方法。其中，該公司的負責人之一，李藝名先生親自上場進行介紹並進行操作示範。

在這次展覽中，紐約爐頭公司推出了多項新產品。其中一款引人注目的產品是多功能海鮮蒸櫃，該產品符合美國和國際質量標准，如NSF、UL和ETL。此外，他們還展示了烤豬爐和燒鴨爐等多功能廚房設備，以及小巧的港式點心蒸氣王，可以同時蒸煮各種大小點心。此外，紐約爐頭公司還展示了火力超強的多爐眼爐頭。

紐約爐頭公司最引人矚目的產品是全自動爐頭炒餐設備。在當今勞動力短缺且難以找到合適廚師的情況下，全自動爐頭炒餐系統成為中餐廳的救星。這一自動系統不僅解決了烹飪技術和昂貴廚師工資的問題，還解決了人手不足的困擾。該系統的優點在於它是一個全自動機器人炒餐系統，完全不受廚房過熱或繁忙時產生情緒問題的影響。

全自動化的智能炒餐系統是餐飲業未來的一種趨向。隨著科技的不斷發展和創新，智能化技術在各個領域都得到了廣泛應用，餐飲業也不例外。這種系統使用先進的機器人技術和人工智能 算法，能夠自動完成炒菜過程。它具有多重優點，包括解決勞動力短缺、節省成本、提高效率、維持一致品質和節能環保。

全自動化的智能炒餐系統能夠減輕廚師的工作負擔，解決人手不足的問題。它不需要支付廚師的高昂薪資和福利，節省成本。同時，它實現高效率的烹飪過程，提高菜品的出品速度，增加餐廳的營收 。該系統遵循精確的配方和烹飪程序，確保菜品的味道和質量保持一致。此外，它能夠精確控制火力和能源消耗，節省能源，對環境更加友好。

隨著技術的進一步發展，全自動化的智能炒餐系統將在未來成為餐飲業的趨向。它將幫助餐廳提高效率、節省成本，同時提供穩定且一致的菜品品質。紐約爐頭公司作為提供高品質廚房設備的專業公司，不斷引領行業的創新和發展。他們的全自動爐頭炒餐設備代表著未來的趨勢，為餐飲業帶來更多的便利和可能性。

如果您對紐約爐頭公司的產品感興趣，可以查詢以下詳細信息：

曼哈頓門市地址：62 Allen St., New York, NY 10002，電話：1-212-966-6272

布魯克林門市地址：6816 Bay Parkway, Brooklyn, NY 11204，電話：1-315-895-6260

法拉盛 門市地址：134-38 33rd Ave., Flushing, NY 11354，電話：1-718-886-9778

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