至孝篤親公所舉辦晚宴嘉賓雲集　慶祝陳達偉榮膺安良元老團主席 伍健生榮膺永遠榮譽主席

主席陳達偉 、伍健生與處長姜森（右4）、蔡季穎主任（站者）及至孝篤親公所職員合照。

至孝篤親公所日前在芝加哥 中國城彩蝶軒餐館舉行盛大的晚宴，熱烈祝賀陳達偉元老榮膺美國安良工商會元老團主席，以及伍健生元老榮膺美國安良工商會永遠榮譽主席殊榮。包括臺北駐芝加哥經文處處長姜森、華僑文教中心蔡季穎主任，還有社團領袖芝加哥洪門致公堂陳燿揚元老以及美洲協勝公會總理陳羨韶先生等人出席并致辭向陳達偉和伍健生兩位主席表示熱烈的祝賀。 并盛讚兩位主席“深慶得人，眾望所歸”。

慶祝晚宴由至孝篤親公所陳偉聖主持。至孝篤親公所主席陳立輝首先致辭，對出席活動來賓表示熱烈的歡迎和衷心的感謝。姜森處長致辭表示祝賀，讚揚兩位主席長期以來對于服務華人 社區的重大貢獻。姜森處長代表臺北僑務委員會徐佳青委員長為伍健生和陳達偉兩位主席頒發了榮譽賀狀，表示祝賀！這兩位元老的傑出成就受到了現場嘉賓的一致讚揚，華僑文教中心蔡季穎主任致辭，洪門致公堂陳燿揚元老致辭，美洲協勝公會總理陳羨韶先生等分別致辭向兩位主席表示最高的敬意，并祝愿美國安良工商會在他們的領導下會務蒸蒸日上！陳羨韶更稱，兩位主席得此重任是“僑社之福，慶幸得人”希望“安良”和“協勝”誼情永固，歷久常新。

美國安良工商會元老團主席陳達偉和伍健生永遠名譽主席在稍後也分別致辭感謝大家的信任和支持！并表示將繼續為僑社繁榮、僑胞福？址而努力。伍健生更表示將為安良工商會培養更多新人。當晚出席慶祝活動的僑團領袖還包括芝城 安良工商會會長伍煥光、梅國彬，芝城洪門致公堂陳燿揚元老、陳燿滿監堂、譚建國顧問、譚金源主席，美洲協勝公會陳羨韶總理、芝加哥協勝公會主席陳年年，僑社先進梅楹仲夫婦、關其煉夫婦、黃伍佩玲夫婦、李振民夫婦，至孝篤親公所陳立輝主席等。至孝篤親公所當晚為來賓安排了豐富晚餐，兩位主席也向每桌來賓敬酒，表示感謝！讓整個晚宴充滿喜慶！