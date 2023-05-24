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寧開車… 對公共交通沒信心 芝堵車惡化

記者黃曉文／綜合報導
研究指出，對公共交通不信任，導致芝加哥堵車更嚴重。(美聯社)
研究指出，對公共交通不信任，導致芝加哥堵車更嚴重。(美聯社)

在芝市開車，交通壅塞雖已是常態，近來狀況卻日益嚴重。造成堵車惡化的原因，除了因為新的建設專案、施工改道，也因為越來越多人寧願自行開車，或是與他人共乘，以避免使用公共交通系統。

居民Talia Aloush分享她的通勤經驗：她表示有些朋友本來使用公共交通系統，但是因為承載經驗越來越難以忍受，所以寧願開車或是走路。而本來就是開車上下班的她，現在要花更多時間枯坐在駕駛座、受困於芝市街道上。Aloush說，「這壓力實在太大了！我真的很想快點回家。」

42區區長雷利(Brendan Reilly)說，「就某種程度上，我很高興看到交通流量提升，因為這意味著人們正在重返工作崗位。但是令人擔憂的是民眾要如何回來工作」。

雷利提到更多的人選擇開車，是因為對芝加哥運輸局(CTA)的安全性缺乏信心。而且公共交通缺乏可靠性，也是一大因素。他表示，在中心商業區，路邊接送的數量比往常都更多，這是因為人們無法信賴公共交通系統。

根據Transit App的使用估計值(estimated usage)顯示，在2019年疫情之前，芝市捷運有超過2億次的承載量，但是在數年之間急速減少。現在仍然回復不到原來的一半，2022年的乘載量只有稍微超過一億次。此一現象在其他主要大都市，如紐約、洛杉磯舊金山也有類似趨勢。

對於要採取什麼措施來改變這種狀況，並解決導致市中心交通堵塞的問題。雷利表示正在與市府層級進行對話，以解決交通量增加的狀況，目前市政部門尚未提供真正細節。

芝市府交通局(Department of Transportation，CDOT)發言人表示，他們正在努力協調影響公共道路的重大活動和建設計畫，並盡量減少交通延誤的影響。

芝市緊急管理與傳播辦公室(Office of Emergency Management and Communication，OEMC)發言人表示，他們每周舉行一次會議，討論未決和即將開展的專案，以及它可能如何影響交通。

雷利表示，「我們需要CDOT和OEMC為了解決問題真正做出貢獻，這意味著親自參與，並且提出有效的交通管理方案」。

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