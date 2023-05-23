芝團夥深夜持槍搶劫 西北區1小時9起

芝城西北區21日一小時內發生九起搶劫事件，第一起槍劫發生在西偉伯斯特街的一家酒吧外。（截自谷歌地圖）

芝城 西北區(Northwest Side)一小時內發生九起搶劫事件，作案時間在21日(周日)零時27分至凌晨1時30分之間，地點為Bucktown、Wicker Park、Logan Square、Palmer Square，與Avondale。

該區多次發生類似的夜間犯罪事件，據信皆為同一團體的重複作案。

根據描述，搶嫌為四名大約15至21歲的非裔男性。他們戴著滑雪 面具、穿黑色連帽衫、駕駛一輛白色轎車，可能是「現代伊蘭特」(Hyundai Elantra)。犯案時，另有一輛銀色汽車 同行。

警方稱，在每次搶劫中，四名男性嫌犯下車，然後將手槍指向受害者索取財物。其中一次搶案中，一名嫌犯用槍敲擊受害者的頭部。

當日第一起槍劫發生在西偉伯斯特街(West Webster Ave.)的一家酒吧外。接下來的一個小時內，幾乎相同的搶劫一遍又一遍地發生。

羅根公園(Logan Square)即發生了三起劫案，當地居民感到相當疲累挫折。

住在該區的Day說，「這個社區的發展目標，變成是能夠感到安全，並且能在當地開心地購物與用餐，這令我感到有點沮喪。」

民眾表示聽到這些罪犯有多年輕令人憂心，希望市長強森可以讓年輕人遠離街頭。

Day說，「市長在學校投入了大量資金，這就是一個開端。給孩子們表現自己的機會，這樣他們就不會處於必須以負面方式表現自己的位置。」

據報告，此串搶劫事件沒有發生嚴重傷害。警方敦促民眾盡可能結伴同行，並避免讓罪犯合理化搶劫行為。

當日劫案發生在以下時間和地點：

2000 West Webster Ave街區，12:27 a.m.。

1200 North Damen Ave街區，12:30 a.m.。

2700 North Milwaukee Ave街區，1 a.m.。

2200 West Webster Ave街區，1:03 a.m.。

2600 North Kedzie Ave街區，1:05 a.m.。

2900 West Armitage Ave街區，1:08 a.m.。

3000 North Kimball Ave街區，1:15 a.m.。

3200 North Elston Ave街區，1:26 a.m.。

3100 North California Ave街區1:30 a.m.。

警方呼籲有任何相關資訊的人，請致電312-746-7394與他們聯繫。

搶案增加，特別是在夜間，儘管偶爾有人被捕，但幾個月來一直困擾著該區。一名巡警表示，警方對此類犯罪事件的反應受到阻礙，因為當地警區資源都用於防止非法街頭飆車(sideshow)。

根據報告，截至上周，第14警區Shakespeare的搶劫案與去年同期相比增長20%，與2019年同期相比增長了63%。